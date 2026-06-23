¡Oficial! Ronaldo establece un récord mundial que Messi no romperá hasta el final de su vida

VIVA – Cristiano Ronaldo demuestra que no está acabado. La superestrella portuguesa hizo nueva historia en el Mundial de 2026 al convertirse en el primer jugador en marcar goles en seis ediciones diferentes del Mundial.

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En el partido del Grupo K contra Uzbekistán en Houston, el martes 23 de junio de 2026, hora local, Ronaldo dio la ventaja a Portugal con un gol rápido que llegó tras un remate a corta distancia con un centro de Joao Cancelo desde el lado derecho.

Este gol fue muy especial para Ronaldo. Porque, antes de romper la portería de Uzbekistán, el capitán de Portugal llevaba 10 partidos consecutivos en las grandes competiciones sin marcar un gol.

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Este nuevo récord hace que Ronaldo solidifique aún más su estatus como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El jugador de 41 años es ahora el primer jugador en marcar goles en seis finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Ni siquiera su eterno rival, Lionel Messi, podrá batir este récord. Porque, aunque Messi ahora figura como el máximo goleador de la Copa del Mundo, la superestrella argentina quedó estéril en la Copa del Mundo de 2010.

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Al igual que Messi, el camino de Ronaldo en el escenario mundialista comenzó en la edición de 2006. Desde entonces, siempre ha conseguido que su nombre aparezca en el marcador en cada Mundial en el que ha participado.

No sólo eso, el gol contra Uzbekistán también fue el gol internacional número 144 de Ronaldo en un total de 230 apariciones con la selección portuguesa. Estas dos cifras siguen siendo récords a nivel internacional del fútbol masculino.

Este gol adicional también hizo que Ronaldo igualara el récord de la leyenda portuguesa Eusebio. Ambos suman nueve goles en la fase final del Mundial con la Seleção das Quinas.

Con este gol, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que la edad no es una barrera para seguir haciendo historia en el escenario más grande del fútbol mundial.