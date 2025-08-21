¡Oficial! Riza Chalid también es sospechosa en lavado de dinero

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (Ago) No es broma en Ensnares Oil Emprendedores, Riza Chalid. Después de determinado previamente como sospechar Caso de corrupción de gobernanza de petróleo de Pertamina para el período 2018-2023, ahora Riza también está oficialmente sujeta al artículo sobre lavado de dinero (TPPU).

El estado del sospechoso de TPPU ha estado vigente desde el 25 de julio de 2025. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna.

«Ha sido (siendo un TPPU sospechoso) desde julio de 2025», dijo Anang a los periodistas el jueves 21 de agosto de 2025.

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

Anang explicó que los investigadores ahora se centran en cazar los rastros de los ingresos del crimen supuestamente disfrazado por Riza. No solo a nivel nacional, la búsqueda también se extendió en el extranjero.

«De todos modos, no solo en el país, la primera prioridad, más tarde si hay información, se nos informará, lo exploraremos», dijo.

El propio Riza Chalid fue nombrada sospechosa en la corrupción de corrupción de corrupción del aceite de pertamina para el período 2018-2023. Sin embargo, siempre estuvo ausente del examen a pesar de que había sido llamado cuatro veces, incluso después de ser oficialmente sospechoso.

Se sospecha que Riza lleva a cabo una gran intervención sobre la gobernanza del petróleo, incluido el plan de alquiler de la terminal de combustible en Merak. Ahora, la oficina del Fiscal General enfatizó que continuarían cazando todos los activos y personas afiliadas a Riza.