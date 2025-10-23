¡Oficial! Raisa demanda el divorcio de Hamish Daud

Jacarta – Han estado circulando rumores sobre la ruptura de los matrimonios de parejas de celebridades. raisa adriana y Hamish Daud Finalmente confirmado. El Tribunal Religioso (PA) del sur de Yakarta confirmó que la demanda de divorcio del cantante de 35 años había sido registrada oficialmente.

Esta sorprendente noticia fue transmitida directamente por el portavoz de la Autoridad Palestina del sur de Yakarta, Abid, cuando se reunió con el equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025. Según él, el expediente de la demanda presentado a nombre de Raisa había sido efectivamente ingresado en el sistema de registro de casos en el tribunal. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid.

Además, Abid explicó que la demanda fue presentada el miércoles 22 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de programación de un juicio inicial.

«Sí, la lista estaba en el día 22 ayer, 22 de octubre de 2025», dijo.

El tribunal también ha fijado un calendario para el primer juicio que se celebrará el 3 de noviembre de 2025. La sesión inicial tendrá una agenda de mediación entre las dos partes.

«El primer juicio tendrá lugar el 3 de noviembre de 2025», afirmó Abid.

Según el tipo de caso presentado, Abid confirmó que este caso es una demanda de divorcio, no un divorcio talak, por lo que la iniciativa de divorcio proviene del lado de la esposa.

«Demandar el divorcio», dijo con firmeza.

Además, Abid también confirmó que la demanda no fue presentada directamente por Raisa, sino a través de su abogado en línea a través del sistema e-court (tribunal electrónico).

«En la era actual, todo el registro judicial se realiza en línea, llamado tribunal electrónico, tribunal electrónico. Presentado por un asesor legal», explicó.

Esta noticia de repente se convirtió en el centro de la atención del público, considerando que Raisa y Hamish son conocidos desde hace mucho tiempo como una de las parejas más armoniosas en el mundo del entretenimiento de Indonesia. La pareja se casó el 3 de septiembre de 2017 en una boda que en su momento fue denominada la “boda del año”.

De este matrimonio fueron bendecidos con una hija que se convirtió en un complemento para su pequeña familia. Pero ahora, después de ocho años juntos, la familia aparentemente perfecta debe enfrentar una gran prueba en la mesa de la corte.