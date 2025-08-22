¡Oficial! Monchengladbach da malas noticias sobre Kevin Diks

VIVA – debut Kevin Diks a lo largo de Borussia Monchengladbach En la Bundesliga, la temporada 2025/2026 todavía está en duda. Defensor naturalizado Equipo nacional Se dice que Indonesia no se recuperó completamente de las lesiones musculares.

Borussia Monchengladbach está programado para comenzar su viaje en la Bundesliga enfrentando a Hamburgo SV (HSV) en el estadio Borussia Park, el lunes 25 de agosto de 2025 de la madera de la mañana. Sin embargo, la preparación del equipo estaba ligeramente perturbada porque varios jugadores clave no estaban en una condición de ajuste.

En el informe oficial del club el jueves 21 de agosto de 2025, Monchengladbach dijo que los Diks todavía estaban recibiendo capacitación individual. «Kevin Diks todavía está en duda porque todavía está en capacitación individual debido a problemas musculares», escribió el club en su sitio web oficial.

Además de los DIK, el delantero japonés Shuto Machino también tiene el potencial de estar ausente. Aunque han vuelto a entrenar con el equipo, la condición de Machino no ha sido posible aparecer en el partido inaugural.

«Shuto Machino comenzó a regresar al entrenamiento con el equipo esta semana, pero el partido contra Hamburgo aún era demasiado temprano para el delantero japonés», continuó la declaración oficial del club.

Como alternativa, es probable que Monchengladbach le dé a un joven jugador Jan Urbich. El delantero U-23 parecía impresionante después de anotar seis goles en cuatro partidos en el evento RegionAlliga.

El entrenador Gerardo Seoane no descargó que este partido inaugural fuera muy especial. Dijo que el duelo contra HSV no era solo una apertura, sino uno de los partidos clásicos de la Bundesliga.

«Borussia contra Hamburgo es un verdadero partido clásico. Personalmente nunca he enfrentado a HSV, por lo que estoy esperando mucho nuestro partido de apertura», dijo Seoane.