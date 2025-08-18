¡Oficial! Monchengladbach anuncia la condición actual de Kevin Diks

VIVA – Borussia Monchengladbach Finalmente dio certeza sobre la condición de su marca de la marca, Kevin Diks. Jugador Equipo nacional Indonesia ciertamente no experimentó una lesión grave después de ser retirado en el partido de DFB Pokal contra Atlas Delmenhorst, domingo 17 de agosto de 2025.

Leer también: IGK Manila murió, Nasdem preparó los últimos respetos



En la primera ronda del partido de DFB Pokal, Kevin Diks fue confiable como titular. Pero desafortunado, al final de la primera mitad, fue visto experimentando problemas con los isquiotibiales y finalmente reemplazado por Fabio Chiarodia.

Citado del Rheinische Post, Diks había intentado correr después de recibir tratamiento. Desafortunadamente, no pudo continuar el juego y tuvo que ser retirado. Esta situación había apoyado ansiosamente a los fanáticos de Die Borussen e Indonesia.

Leer también: El fútbol indonesio está cubierto de nubes negras, ex gerente del equipo nacional de Indonesia



La preocupación finalmente fue respondida después de que el director deportivo de Monchengladbach, Roland Virkus, dio una declaración oficial.

«Fue examinado nuevamente en el vestuario, y su condición no era demasiado severa. Esperamos que pueda volver a entrenar y jugar este fin de semana», dijo Virkus.

Leer también: Momento Patrick Kluivert y Alex Pasteor girando en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Embajada de Indonesia



El entrenador de Gladbach, Gerardo Seoheo, también abrió su voz con respecto a su decisión de cambiar la dicción más rápido.

«Siempre sentía calambres después de solo unos pocos pasos, por lo que decidimos no correr riesgos durante la primera mitad», dijo Seoane.

A pesar de tener que cerrar el debut más rápido, el partido contra Atlas Delmenhorst sigue siendo un momento histórico para Kevin Diks. Fue oficialmente listado como el primer jugador indonesio en aparecer en una competencia oficial con el Bundesliga Club.

El propio Gladbach logró completar el partido con una victoria por 3-2. Robin Hack anotó dos goles (20 ‘, 38’), mientras que Nico Elvedi agregó un gol en el minuto 68. Atlas Delmenhorst solo pudo responder a través de Steffen Rohwedder (32 ‘) y Linus Urban (40’).

Para Gladbach, esta victoria aseguró sus pasos a la siguiente ronda. En cuanto a Kevin Diks, este debut sigue siendo memorable a pesar de que debe cerrarse con una lesión ligera.

La buena noticia de Virkus mientras calmaba a los seguidores indonesios que ponen grandes esperanzas en los Diks en la Bundesliga. Se espera que se recupere pronto y vuelva a actuar el próximo fin de semana.