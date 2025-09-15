¡Oficial! Misano extendió el contrato MotoGP a 2031

VIVA – El evento de carreras de motor más prestigioso del mundo, MotogpCiertamente continuará siendo retenido en Misano World Circuit Marco Simoncelli hasta 2031. Esta certeza se produjo después de los organizadores y gerentes de MotoGP circuito Misano firmó oficialmente una nueva extensión de contrato que incluía la temporada 2027 a 2031.

Este paso también asegura que el Gran Premio de San Marino sea una parte importante del calendario de MotoGP al ingresar a una nueva era máquina 850cc en 2027.

Johann Zarco en Argentina MotoGP Sprint Race

«Estamos muy felices de anunciar cinco años más en Misano», dijo Carmelo Ezpeleta, CEO del titular de los derechos de MotoGP, Dorna Sports, citado por Viva de Chocar Lunes 15 de septiembre de 2025.

Nueva era de MotoGP: grandes cambios hacia el motor de 850cc

A partir de la temporada 2027, MotoGP cambiará de motor de 1000cc a motor de 850cc como parte de nuevas regulaciones que tienen como objetivo mejorar la seguridad, reducir la velocidad extrema, al tiempo que mantiene la competencia competitiva.

El cambio al motor de 850cc se considera un hito importante que cambiará la dinámica técnica y la estrategia de carreras. Con este nuevo contrato, Misano será uno de los primeros circuitos en presenciar el debut de la nueva tecnología.

Además, el gerente de Autodromo Internazionale del Mugello también aseguró que Italia continuaría teniendo dos carreras MotoGP cada temporada, a saber, Mugello para el Gran Premio de Italia y en Misano para el Gran Premio de San Marino. Esto convierte a Italia en uno de los dos únicos países (con España) que tiene dos series oficiales en una temporada de MotoGP.

Vínculos emocionales y estratégicos: Misano es el hogar de muchas fiestas

Una de las razones principales para extender este contrato es una fuerte relación histórica y emocional entre Misano y el mundo de las carreras italianas. El Circuito Misano se convirtió en una «carrera local» para muchos corredores y equipos de Italia, como el equipo de carreras VR46 y Gresini Racing.

Además, dos grandes fabricantes italianos, a saber, Ducati y Aprilia también convirtieron a Misano como uno de los lugares importantes para sus pruebas y promociones. La presencia de fanáticos locales que están muy entusiasmados cada año también fortalecen la posición de Misano como una de las carreras más prestigiosas del calendario MotoGP.

Declaraciones de Dorna Sports y gobiernos locales

El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, expresó su orgullo por este nuevo acuerdo. Según él, Misano siempre presenta una atmósfera extraordinaria gracias al pleno apoyo de la comunidad local, además de presentar una carrera llena de acción cada año. Ezpeleta afirmó que la existencia de Misano es muy importante para garantizar la continuidad y el crecimiento de MotoGP en Italia.

Mientras tanto, los promotores locales de Emilia-Romagna y Rimini Riviera evaluaron que la presencia de MotoGP en Misano no solo tuvo un impacto positivo en el mundo de los deportes, sino que también contribuyó con una importante contribución al turismo y al sector económico de la región.

Miles de visitantes de todo el mundo vienen cada año para ver MotoGP en vivo, creando un aumento económico significativo para hoteles, restaurantes y industrias turísticas locales.

Impacto y desafíos en el futuro

Esta extensión del contrato proporciona certeza para el equipo, los patrocinadores y los fanáticos para continuar haciendo de Misano el destino principal cada temporada.

Además, también se espera que este circuito obtenga una gran inversión en la mejora de la infraestructura para dar la bienvenida a la era del motor de 850cc, desde los aspectos de seguridad de la pista, la tecnología Paddock hasta las instalaciones de audiencia.

Aun así, quedan los desafíos. Es probable que la transición a nuevas máquinas exija los principales ajustes técnicos del lado del circuito, incluido el fortalecimiento del área de escorrentía, la gestión de la temperatura de asfalto y el desarrollo de sistemas de seguridad adicionales para anticipar el nuevo carácter de moto de 850cc que es más ligero y ágil.

MOTOGP MANDALIKA 2024 RACA

Este nuevo acuerdo confirma que Misano seguirá siendo uno de los íconos importantes en el calendario de MotoGP hasta 2031. Con su estado como un «hogar» para muchos corredores y fabricantes italianos, así como el pleno apoyo de la comunidad local, la presencia de Misano en la era de 850cc será un nuevo capítulo interesante en la historia de Motogp.

Para los fanáticos, cada temporada en Misano ciertamente siempre presentará carreras espectaculares que están llenas de drama, velocidad y emociones.