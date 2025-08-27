Oficial, Lista de 36 equipos en la Liga de Campeones 2025/2026

VIVA – Campeón de la liga La temporada 2025-2026 comenzará una nueva era con un formato completamente diferente. Un total de 36 equipos se han asegurado de que califiquen para la ronda de fase de la liga, reemplazando la fase grupal que se ha utilizado durante años.

Leer también: Horrorizado, esta es la línea de leyendas del Real Madrid vs Barcelona en Choque de Leyendas en Sugbk, está Luis Milla a Pepe



Los cuatro nuevos equipos que califican son Dinamo Zagreb (Croacia), Lille (Francia), Crvena Zvezda alias Red Star (Serbia) y Slovan Bratislava (Eslovaquia).

En los playoffs que se celebraron del miércoles a jueves del 28 al 29 de agosto de 2025 en el Wib de la madrugada, Dinamo Zagreb eliminó a Qarabag (Azerbaiyán) con un agregado 5-0.

Leer también: Resultados completos: Manchester City y AC Milan Tumbang, Barcelona ganó dramáticamente



Mientras tanto, Lille logró conquistar a Slavia Praha (Ag. 3-2), Crvena Zvezda derrotó a Bodo Glimt (Norwegia, Ag. 2-0) y Slovan Bratislava arrestó a Midtjylland (Dinamarca, Ag. 4-3).

Esta temporada es un marcador de cambios importantes en la historia de la Liga de Campeones. La edición 2024-2025 es la última en usar la fase de grupo.

Leer también: Incrito el fútbol mundial, la FIFA debe pagar Rp1.2 billones al ex centrocampista del Real Madrid después de perder en el juicio



La temporada pasada, 32 equipos se dividieron en ocho grupos con cuatro equipos por grupo, antes de continuar con la ronda de nocaut. Ahora, 36 equipos competirán en una gran clasificación llamada Liga Fase.

En el proceso de dibujo que tuvo lugar el jueves 29 de agosto de 2025, 36 equipos se dividirán en cuatro macetas, cada uno con nueve equipos.

Cada equipo se atraerá contra dos equipos de cada bote, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) para determinar al oponente y los horarios de distancia y jaula.

Este software de IA está diseñado para evitar clubes que juegan contra un rival de un país. Además, cada equipo solo puede enfrentar un máximo de dos clubes del mismo país en la fase de la liga.

Los ocho mejores equipos en la fase de la liga tienen derecho a clasificarse directamente a los últimos 16, mientras que el equipo de clasificación 9-24 debe pasar los playoffs de dos piernas para determinar quién pasó.

Desde las últimas 16 hasta la final, la Liga de Campeones volverá a usar el formato clásico como la temporada anterior.

Lista de participantes de la Liga de Campeones 2025-2026:

Pot 1: Real MadridMan City, Bayern Munich, PSG, Liverpool, Inter Milán, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Barcelona

Pot 2: Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, JuventusBenfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Pot 3: Feyenoord, Sporting CP, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Red Star, Young Boys, Celtic

Pot 4: Eslovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bolonia, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest