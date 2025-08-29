VIVA – Capitán Equipo nacional Indonesia, Jay idzes Finalmente hizo su debut en Sassuolo En el partido continuo de la Serie de la Liga Italiana, A. Idzes apareció como titular cuando Sassuolo enfrentó Cremonés En Stadio Giovanni Zini, viernes por la noche Wib, 29 de agosto de 2025.

Jay Idzes fue un jugador traído a Sassuolo durante el mercado de transferencias para el comienzo de la temporada 2025/26.

Sassuolo se atrevió a canjear el valor contractual de Jay Idzes de Venezia FC por RP. 139.05 mil millones. Sin embargo, en los dos partidos a principios de esta temporada, Idzes no había tenido la oportunidad de jugar.

Curiosamente, el debut de Idzes se enfrentó inmediatamente a otros jugadores del equipo nacional indonesio, a saber Emil Daring que es un portero cremonés.

Emil anteriormente jugó un papel importante en una victoria crucial en la sede del equipo Giant de AC Milan en la primera semana. Rasoparon el Rossoneri 2-1 en el San Siro el fin de semana pasado.

Emil Audero ayudó a inspirar la victoria de Grigiorosi de Ipbiorrosi del equipo sobre AC Milan. Hizo cuatro importantes rescate, evitando su objetivo de objetivos adicionales.