¡Oficial! Jay Idzes creó un récord feroz después de unirse a Sassuolo

VIVA – Defensor central Equipo nacional Indonesia, Jay idzesGrabó una nueva historia en su carrera profesional. Después de unirse oficialmente al club de la Serie A italiano, SassuoloEl jugador de sangre holandesa-indonesa inmediatamente posee el estado de un defensor con el mayor valor de mercado en su nuevo equipo.

Leer también: Capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes se unió oficialmente a Sassuolo



Refiriéndose a los últimos datos de la página TransferMarkt, el precio de mercado de Jay Idzes ahora es de 7,5 millones de euros o alrededor de Rp142 mil millones, lo que lo coloca en la posición superior en comparación con otros defensores de Sassuolo. Se destaca de nombres como Tarik Muharemovic (7 millones de euros), Kevin Miranda (5 millones de euros), Sebastian Walukewicz (4.5 millones de euros), a Ruan y Cas Odenhal, cada uno de los cuales está por debajo de ese número.

La transferencia más cara de jugadores indonesios

Movió a Jay idzes de Venezia Para Sassuolo no solo está en el centro de atención debido a su valor de mercado. Según el informe del club, Sassuolo trajo al jugador de 24 años con una dote que alcanza los 8 millones de euros o equivalente a RP151.5 mil millones. Esta figura lo convierte en el jugador más caro de Indonesia de la historia.

Leer también: ¿El futuro de Thom Haye comenzó a desarrollarse, continuar su carrera en la liga alemana?



«Sassuolo anunció oficialmente reclutar a los jugadores de Jay Idzes de Venezia con un estado de transferencia permanente», escribió el club en un lanzamiento oficial el sábado (8/8/2025).

Jay vino con un historial que no podía subestimarse. Durante el fortalecimiento de Venezia, apareció en 66 partidos en la Serie A y la Serie B. Uno de los momentos más destacados fue cuando anotó su primer gol en la Serie A contra el gol gigante italiano, la Juventus.

Leer también: Dean James hizo una asistencia, aquí está el resultado del duelo contra Justin Hubner en la liga holandesa



Bajo el mando de la leyenda italiana

Esta temporada, Sassuolo no es solo la llegada de nuevos jugadores, sino también un entrenador elegante. Fabio Grosso, la figura legendaria que trajo a Italia para los campeones de la Copa Mundial 2006, entrenó oficialmente al club apodado Neroverdi. Esta será su primera temporada para manejar los clubes de la Serie A en su totalidad después del éxito previamente con Frosinone en la Serie B.

Grosso es conocido como entrenador que transporta el campeón de Frosinone Serie B 2022-2023. A pesar de elegir retirarse antes de que comenzara la próxima temporada de la Serie A, regresó para robar la atención mientras tomaba a Sassuolo para ganar la Serie B 2024-2025 y trajo al club para promover a la casta más alta.

Para Jay Idzes, fue entrenado por una figura que había marcado un objetivo crucial en las semifinales y la final de la Copa Mundial fue ciertamente una experiencia valiosa. Grosso, que juega como una espalda izquierda a la izquierda mientras juega activamente, es conocido por tener una gran comprensión de las tácticas y la disciplina, características que enriquecerán el desarrollo de idzes como un defensor central moderno.

Grandes oportunidades en la Serie A

Con capital de alto valor de mercado, la experiencia en la Serie B y la Serie A, y guiada por el entrenador de la misma clase Fabio Grosso, Jay Idzes ahora juega un papel importante en el proyecto de renacimiento de Sassuolo.

Para el público indonesio, este éxito no es solo una cuestión de transferencia o valor de mercado, sino también una prueba de que los jugadores indonesios pueden competir al más alto nivel de fútbol europeo.