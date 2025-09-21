¡Oficial! Inglaterra admite el país palestino

Londres, Viva – Inglés reconocido oficialmente nación PalestinaEl primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el domingo antes de la sesión general PBB.

«Frente al creciente horror en el Medio Oriente, actuamos para mantener la posibilidad de paz y soluciones a dos países», dijo Starmer en una declaración de video.

Dijo que eso significa que Israel está seguro y garantizado al lado de un estado palestino decente, y agregó: «En la actualidad, no tenemos ambos».

En julio, el primer ministro dijo que Gran Bretaña reconocería al estado palestino este septiembre a menos que el gobierno israelí tomara «medidas sustantivas».

Esto sucedió después de aumentar la presión sobre el gobierno británico para anunciar el reconocimiento oficial.

Australia y Canadá también anunciaron el reconocimiento oficial del estado palestino al comienzo de la semana.

Anteriormente, Francia, Lukemburgo y Malta anunciaron un plan similar para reconocer a Palestina en la Asamblea General de la ONU.

Antes del anuncio, el viceprimer ministro británico David Lammy le dijo a la BBC que «ahora es el momento de luchar por la solución de dos países».

Mientras tanto, el gobierno israelí dijo que el movimiento británico era «irrazonable», antes del anuncio británico. (Hormiga)