Oficial, FC Utrecht anuncia el equipo nacional de Indonesia de Miliano Jonathans Bela Bela

VIVA – FC Utrecht Informó oficialmente que Miliano JonathansLos jugadores de ascendencia indonesio se fortalecerán Equipo nacional Garuda. El anuncio se realizó directamente a través de la cuenta oficial de Instagram del club el martes 26 de agosto de 2025

En la subida del video, Jonathans apareció con el FC Utrecht Jersey mientras usaba una bandera roja y blanca en su cuello.

«Garuda llamando. FC Utrecht Striker, Miliano Jonathans, anunció que continuaría su carrera internacional con el equipo nacional indonesio», escribió el FC Utrecht

«En una entrevista con el FC Utrecht Media, el delantero de 20 años reveló cómo tomó esta decisión y sus esperanzas para su nueva aventura», continuó el FC Utrecht.

No solo el club, Miliano Jonathans también confirmó personalmente su decisión. Afirmó haber sido sólido al elegir Equipo nacional indonesio.

«Esta es una elección basada en mis sentimientos. No puedo esperar para comenzar una nueva aventura», dijo Jonathans en el video.

El jugador de 20 años tiene la sangre de ascendencia indonesia. Actualmente está completando el proceso de naturalización de los Países Bajos para convertirse en ciudadanos indonesios (WNI).

Los pasos de Jonathans para convertirse en ciudadano indonesio obtienen luz verde. El martes (8/26) por la mañana, el parlamento indonesio a través de la reunión plenaria oficial aprobó la solicitud de su nurización juntos Mauro zijlstra y otros siete atletas.

Después de obtener la aprobación parlamentaria, el proceso administrativo ahora se acelera para que Jonathans y Zijlstra puedan unirse inmediatamente al equipo nacional de Indonesia.

El objetivo es que estos dos jugadores jóvenes pueden caer cuando el equipo de Garuda lleva a cabo la agenda de la jornada de la FIFA en septiembre de 2025. Uno de los partidos que se ha confirmado es el Contenedor del Líbano en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el 8 de septiembre.