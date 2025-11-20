¡Oficial! El Jefe de la Policía Nacional retira al Inspector General Argo Yuwono del servicio civil en las MIPYMES, este es el motivo

Yakarta, VIVA – El inspector general de policía Raden Prabowo Argo Yuwono fue oficialmente retirado de su cargo en Ministerio MIPYMES.

El retiro fue manifestado en carta del Jefe de la Policía Nacional de fecha 20 de noviembre de 2025. Este paso es un seguimiento de Decisión Tribunal Constitucional (mk) Número 114/PUU-XXIII/2025 que regula la colocación de afiliados policia nacional De departamento civil.

La Policía Nacional enfatizó que Argo fue llamado internamente a la Policía Nacional con fines de desarrollo profesional. Así lo confirmó el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada Poliai Trunoyudo Wisnu Andiko.

«La Policía Nacional retiró a Pati Polri, que se encuentra en el proceso de orientación para cambiar su puesto en el Ministerio de MIPYMES para regresar al entorno de la Policía Nacional en el contexto del desarrollo profesional en nombre del Irjen General de Policía Raden Prabowo Argo Yuwono», dijo el jueves 20 de noviembre de 2025.



Karopenmas, División de Relaciones Públicas de la Policía, General de Brigada Trunoyudo

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, ha formado un grupo de trabajo (Pokja) para estudiar rápidamente las implicaciones de la decisión del Tribunal Constitucional. Formación para evitar múltiples interpretaciones en la implementación de nuevas reglas.

«La Policía Nacional realmente respeta la decisión del Tribunal Constitucional. Por eso, el Jefe de la Policía Nacional ha formado un Grupo de Trabajo cuya tarea es realizar un estudio rápido y profundo, para que la implementación de esta decisión pueda proceder de manera adecuada y no dar lugar a múltiples interpretaciones», dijo.

El Grupo de Trabajo también consulta y coordina con los ministerios e instituciones pertinentes para garantizar que todas las etapas se desarrollen de acuerdo con las disposiciones legales. Esto incluye revisar los principios de transferencia de puestos de miembros de la Polri fuera de la estructura organizativa de la Polri.

Trunoyudo enfatizó que la asignación de miembros de la Polri fuera de la institución es básicamente una forma de cooperación que se realiza a partir de una solicitud oficial de un ministerio, institución, agencia, comisión u organización internacional.

Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Constitucional, todo el mecanismo de asignación se ajustará para adaptarlo a las últimas regulaciones.

«El equipo del Grupo de Trabajo continúa simultáneamente coordinando, colaborando y consultando con instituciones relacionadas. Este es el compromiso de la Policía Nacional de implementar decisiones legales de manera consistente en los intereses de la nación y el estado», dijo.