¡Oficial! El icono Repsol de MotoGP regresa al Paddock en 2026

VIVA – Icono de la industria automotriz, repsolha sido anunciado oficialmente como proveedor lubricante para categoría Moto2 y Moto3 de la temporada 2026, que marca el regreso de la compañía española al paddock Moto GP.

Anteriormente, Repsol era famoso como socio que apoyaba al equipo de fábrica Honda en el evento de MotoGP desde 1995, a través de la asociación Repsol Honda que logró conseguir muchos títulos mundiales con corredores como Mick Doohan, Marc Márquez, Valentino Rossi y Casey Stoner.

Piloto Repsol Honda, Luca Marini

La legendaria asociación finaliza en 2024 después de que Márquez deje Honda en 2023 y Honda se asocie con los lubricantes Castrol como patrocinador el fabricante.

Ahora, Repsol entrará en una nueva etapa al convertirse en proveedor exclusivo de lubricantes para Moto2 y Moto3. La compañía sustituirá a Repsol en el paddock como socio principal en estas dos categorías, y su marca estará estampada en las motos y zonas. trayectoria.

«Los aficionados que ya aman MotoGP conocerán a Repsol por su reputación en este deporte por su excelencia y éxito, por lo que estamos orgullosos de ver a Repsol regresar», dijo Dan Rossomondo, CCO de Dorna, citado por VIVA de CrasRabu, 22 de octubre de 2025.

Rossomondo añadió que, como proveedor de lubricantes, Repsol proporcionará tecnología de alta calidad para pilotos y equipos de Moto2 y Moto3, y su presencia se considera muy apropiada dado que MotoGP sigue creciendo a nivel mundial.

«Sabemos que, como proveedor de lubricantes para Moto2 y Moto3, los pilotos y los equipos recibirán tecnología de alta calidad, y es una gran noticia ver a la marca convertirse en el patrocinador principal de un gran premio y poner su nombre en la pista», añadió.



Con Repsol como único proveedor de lubricantes, todas las motos de estas dos clases utilizarán el mismo lubricante de una misma marca. La marca Repsol estará presente de forma predominante en todas las carreras, incluida la zona del paddock y la pista.

Cabe señalar que anteriormente la categoría Moto3 todavía tenía contrato de lubricantes hasta 2027, pero este nuevo acuerdo demuestra que Repsol asumirá el control antes de que expire el antiguo contrato.