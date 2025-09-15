Oficial del Ministerio de Finanzas asesinado en BMW-Bike Collision en Delhi







Un alto funcionario del Ministerio de Finanzas fue asesinado en una colisión de BMW-Motorcycle cerca de Dhaula Kuan el domingo. El Policía de Delhi He detenido a la pareja acusada después de su alta del hospital. La policía ha registrado un caso de homicidio culpable contra el acusado.

Navjot Singh (52), quien se desempeñó como Secretario Adjunto en el Departamento de Asuntos Económicos, murió en la carretera de anillo cerca de la estación de metro de Cantonment de Delhi. Su esposa ha sufrido heridas graves en el accidente. La pareja, que residía en Hari Nagar, regresaba a casa después de visitar el Bangla Sahib Gurdwara cuando su motocicleta fue golpeada por un BMW azul, conducido supuestamente a alta velocidad.

La mujer conductora, identificada como Gagan Preet Kaur, y su esposo también sufrió heridas en el accidente. La pareja con sede en Gurugram ejecuta un negocio de fabricación de sillines de cuero, asientos, cubiertas, cinturones y otros productos. La policía de Delhi confirmó que Gagan Preet fue detenido el lunes después de ser dado de alta del hospital.

La esposa del funcionario dijo en su declaración: «El BMW azul estaba siendo conducido a una alta velocidad, lo que hace que volcara en la carretera. Inmediatamente después de la colisión, comencé a perder el conocimiento y todo salió oscuro. Una mujer y un conductor masculino colocaron a mi esposo y a mí en un vehículo similar a una camioneta y comencé a llevarnos a algún lugar».

Además alegó que a pesar de sus repetidas súplicas para ser llevadas al más cercano hospitalFueron «llevados a un pequeño hospital lejano …»

Según ella, la pareja fue obligada a esperar en una camilla fuera del Hospital GTB Nagar durante mucho tiempo.

La esposa del funcionario ha sufrido múltiples fracturas en sus manos y piernas, junto con una lesión en la cabeza, por lo que tuvo que someterse a 14 puntos de sutura. Su esposo había sufrido una cabeza seria y facial lesiones.

Mohammad Gulfam, el conductor de la camioneta que llevó a las víctimas al hospital en Azadpur, corroboró la afirmación de que la pareja insistió en ir a un hospital lejos del sitio del accidente.

«Muchos espectadores estaban grabando videos del sitio del accidente inmediatamente después de que sucedió, pero no ayudó. Estaba conduciendo un vehículo de carga, me detuve y corrió a los heridos a un hospital en Azadpur después de que el hombre y la mujer en el automóvil me pidieron que los llevara allí», dijo.

Gagan Preet Kaur y su esposo también fueron ingresados ​​en el hospital para recibir tratamiento.

Mientras tanto, el hijo de las víctimas y otros miembros de la familia llegaron más tarde al Hospital GTB Nagar, desde donde la mujer herida fue trasladada posteriormente al Hospital Venkateshwar para recibir tratamiento adicional.

(Con entradas ANI y PTI)





Fuente