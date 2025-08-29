OFICIAL DEJA Europa? ¡Según los informes, Marselino Ferdinan jugó en la Liga Indonesia!

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes provienen del mundo del fútbol en el país. Después de que Thom Haye y Eliano Reijnders se unieron oficialmente a Persib Bandung para una carrera en Súper liga Indonesia, ahora han surgido rumores de que jóvenes jóvenes talentosos Equipo nacional indonesio, Marselino FerdinanTambién volverá pronto a la competencia nacional.

Leer también: ¡El equipo nacional indonesio se disparó! La clasificación de Fifa Garuda saltó más en ASEAN en 5 años



Marselino fue anteriormente una carrera en Europa con un club británico, Oxford United. Sin embargo, los últimos rumores dicen que el jugador de 20 años tiene el potencial de volver al pastoreo en la Liga Indonesia. Aunque no hay una confirmación oficial sobre qué club será el puerto, esta noticia inmediatamente llama la atención de los amantes del fútbol nacional.

La presencia de Marselino en la Liga Indonesia ciertamente será un imán. Además de su estado como uno de los mejores WonderKids de Indonesia, la experiencia de una carrera en el extranjero hace que su calidad sea más perfeccionada. Si es cierto nuevamente, se prevé que Marselino sea un jugador clave en su nuevo club.

Leer también: Más popular: los Eliano Reijnders se unen a Persib, ‘Lionel Messi’ ganó una licenciatura



Muchos fanáticos dieron la bienvenida a esta noticia con entusiasmo, pero no pocos también esperaban que Marselino continuara su carrera en el extranjero para que pudiera continuar desarrollándose en un nivel más alto de competencia.

Cualquiera sea la elección, el regreso de Marselino Ferdinan a la Liga Indonesia claramente agregará color y competencia en la competencia nacional de esta temporada.

Leer también: El debut de Thom Haye con Persib está a la vista, esta es la fecha

