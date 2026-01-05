Oficial de limpieza del hospital Majalaya asesinado, ¡su jefe se convierte en sospechoso! El motivo…

Bandung, VIVA – La trágica muerte de una persona. oficial limpieza HOSPITAL (Hospital General Regional) Majalaya, Bandung Regency, conmocionó al hospital y a los residentes locales.

La víctima, Fikri Ardiansyah (24), murió tras ser agredido por su jefe, R (43), jefe de limpieza en el segundo piso del Hospital Regional de Majalaya.

Incidente persecución Sucedió el sábado 3 de enero de 2026 por la noche, y el cuerpo de la víctima fue encontrado a la mañana siguiente en el almacén del personal de limpieza del Hospital Regional de Majalaya alrededor de las 04.30 WIB.

«El perpetrador con las iniciales R abusó de la víctima hasta que murió. Después del incidente, el perpetrador se entregó a la policía de Bandung y admitió sus acciones», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Java Occidental, comisario de policía Hendra Rochmawan, cuando fue contactado el lunes 5 de enero de 2026.

Según la confesión del perpetrador, el abuso ocurrió alrededor de las 19:30 WIB y supuestamente fue provocado por un problema de deuda de Rp. 5 millones que la víctima le debía al perpetrador. Este motivo se convirtió en el foco de los investigadores al examinar la cronología que condujo al abuso.

La policía investigó inmediatamente la escena del crimen (TKP) y examinó a varios testigos para revelar los hechos relacionados con este caso. Hasta ahora, la policía sigue investigando el caso examinando intensamente al autor.

Este caso atrajo la atención del público, especialmente en el ambiente hospitalario, porque el perpetrador era superior víctima directa. La policía asegura que el proceso legal se desarrollará según los procedimientos para revelar todo el motivo y la cronología de la muerte de Fikri.

Informe: Cepi Kurnia, tvOne Bandung