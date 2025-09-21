Oficial de Canadá que reconoce el estado palestino

Domingo 21 de septiembre de 2025 – 21:46 Wib
Ottawa, Viva – Primer ministro Tienes Mark Carney, el domingo anunció que su país reconoció oficialmente Nación Palestinay promete asociarse en la construcción de la paz entre Palestina e Israel.
«Canadá reconoce al estado palestino y ofrece nuestras asociaciones para construir una promesa futura pacífica al estado palestino y al estado PBB.
El anuncio siguió a la Declaración de intención canadiense anterior para reconocer a Palestina en la 80ª Sesión de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025.
La Asamblea General de la ONU en Nueva York comenzó el martes y duró hasta el 29 de septiembre.
Leer también:
El Ministerio de Defensa y el TNI obtuvieron un presupuesto de RP. 187.1 billones en 2026, comandante en jefe: las armas sofisticadas son muy caras
Canadá declaró previamente «reconoce los derechos palestinos para determinar su propio destino y apoyar la formación de un estado palestino soberano, independiente, democrático y territorial». (Hormiga)
https://www.youtube.com/watch?v=q-fq0sqtdk4
El ejército israelí capturó a varios alcaldes en Cisjordania desde agosto
Israel ha capturado cinco alcaldes en Cisjordania desde Cisjordania desde el 23 de agosto.
Viva.co.id
21 de septiembre de 2025