¡Oficial! Christian Horner dejó carreras de Red Bull después de 20 años

VIVA – Mundo Fórmula 1 Grandes noticias. Christian Horneruna figura que durante casi dos décadas es idéntica a Red Bull Racing, oficial Dejando al equipo el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Similar a la Fórmula 1, ahora se requiere que MotoGP sea un corredor que participe en una ceremonia de sanción o sanción previa



Esta decisión al mismo tiempo marca el final de una de las era más dominante en historia F1 moderno.



Red Bull Gas Gas Factory Racer, Jorge Prado ganó el primer podio en la primera serie MXGP Lombok 2024 (NTB Kominfotik) Foto : Viva.co.id/satria Zulfikar (Mataram)

Leer también: Suburban Chevrolet, un tipo de SUV con una larga historia que todavía es popular hoy en día.



Larga carrera con Red Bull Racing

Christian Horner comenzó a liderar Red Bull Racing desde 2005, justo cuando Red Bull se hizo cargo del equipo Jaguar F1. En ese momento, muchas fiestas dudaban del futuro de este nuevo equipo. Sin embargo, bajo el liderazgo de Horner, Red Bull se convirtió rápidamente en uno de los equipos más exitosos de la red.

Leer también: Una serie de ceremonias el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de Merdeka, ver la procesión completa



Durante su mandato, Horner logró traer Red Bull Racing para lograr:

1. 6 títulos mundiales de constructor

2. 8 World Words Champion Título, incluyendo conjunto Sebastian Vettel (2010-2013) y Max Verstappen (2021-2024).

Este logro convirtió a Horner uno de los equipos principales más exitosos en la historia de F1.

Controversia y despido

Aunque está llena de logros, la carrera de Horner también fue coloreada por la controversia. En julio de 2025, después del médico de cabecera británico, fue despedido de su posición como el equipo principal y el CEO luego de una investigación interna relacionada con el supuesto comportamiento inapropiado de una empleada.

Este caso provocó un gran shock en el equipo. Algunas figuras importantes luego dejaron el Red Bull, incluyendo:

Adrian Newey, un legendario diseñador de automóviles, se unió a Aston Martin.

Jonathan Wheatley, gerente de equipo, se mudó a Sauber-Audi.

Además, la relación de Horner con el padre de Jos Verstappen, Max Verstappen, también fue tenue, lo que agregó tensión en el interno del equipo.

El proceso de cambiar el liderazgo

Después del despido, Horner había durado un tiempo como director, pero finalmente dejó todo su papel el 22 de septiembre de 2025.

Su posición como equipo principal fue reemplazado por Laurent Mekies, quien comenzó a liderar las carreras de Red Bull desde el GP belga.

Se estima que Horner recibe una gran compensación por los cinco años restantes de contrato, con un valor entre £ 50 millones y £ 100 millones.

Declaración oficial de Christian Horner

En su declaración de separación, Horner llamó a su liderazgo de 20 años en Red Bull Racing como un «gran honor».

«Cuando comenzamos en 2005, ninguno de nosotros podía imaginar el viaje hacia adelante: campeonatos, razas, personas, recuerdos. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado como un equipo que rompió el récord y alcanzó una altura que nunca será creído por nadie y para siempre lo traeré conmigo», dijo Horner citado por Viva de Autoevolution el martes 23 de septiembre, 2025.

También expresó su apoyo al equipo bajo Laurent Mekies, y esperaba que Red Bull siguiera siendo competitivo con Max Verstappen y Yuki Tsunoda como el corredor principal.

Condiciones de Red Bull Post Horner

A pesar de perder figuras centrales, Red Bull Racing demostró ser difíciles. Junto con Mekies, el equipo logró volver a ganar en Monza y Baku. Max Verstappen todavía está en la ruta del quinto título mundial.

Además, el gran enfoque de Red Bull ahora está en el desarrollo de un nuevo motor de la colaboración con Ford, que se utilizará a partir de la próxima temporada. Este proyecto es la clave para mantener su dominio en F1.

El futuro de Horner

La gran pregunta ahora es: ¿Dónde está el siguiente paso Christian Horner?

Ferrari fue referido como una opción, pero Fred Vasseur ha extendido su contrato.

Según los informes, Alpine también estaba interesado, aunque no hubo confirmación oficial.

Con su larga reputación y experiencia, muchas fiestas creen que Horner no abandonará el mundo de las carreras.

La partida de Christian Horner cerró la importante ronda en el viaje de Red Bull Racing en la Fórmula 1. Desde el equipo de desvalidos hasta una fuerza dominante con una serie de títulos, Horner dejó un gran legado para el mundo de F1.

Ahora, Red Bull está entrando en una nueva era bajo Laurent Mekies, mientras que el futuro de Horner todavía está lleno de signos de interrogación. Ya sea que regrese con un nuevo equipo, o que asumirá un papel diferente en el automovilismo, aún debe estar esperando.

Una cosa es segura, el nombre Christian Horner siempre será recordado como uno de los mayores arquitectos de éxito en la historia de la Fórmula 1.