¡Oficial! BLU UIN Jakarta gestiona unidades educativas

Yakarta VIVA – El Ministerio de Religión de Indonesia emitió oficialmente el Decreto Número 1543 de 2025 del Ministro de Religión de la República de Indonesia (KMA) sobre Directrices para la Integración de la Gestión de Unidades Educación organizado por la Fundación en la Gestión de Agencias de Servicios Públicos (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Yakarta.

La entrega de la KMA se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Ministro de Religión de la República de Indonesia, Edificio Ministerio de Religión RI, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025

Las Directrices de Integración de KMA fueron entregadas directamente por el Ministro de Religión de Indonesia, Nasaruddin Umar MA, al Canciller de la UIN Syarif Hidayatullah Yakarta Asep Saepudin Jahar, Presidente del Patronato de la Fundación Educativa Triguna Utama Syarif Hidayatullah Dede Rosyada, Presidente del Patronato de la Fundación Syarif Hidayatullah Abdul Hamid, y el presidente del consejo directivo de la Fundación Ketilang Insan Mandiri, Ahmad Sofyan.

Con la publicación de la KMA, BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ahora gestiona oficialmente la Unidad Educativa dentro del campus de UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Las unidades educativas son escuelas secundarias y escuelas vocacionales en la Fundación Educativa Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Yakarta; Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah y Madrasah Aliyah en la Fundación Syarif Hidayatullah; y jardín de infancia en la Fundación Ketilang Insan Mandiri.

«Ordenó al rector de la Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah de Yakarta integrar la escuela secundaria superior y la escuela secundaria vocacional en la Fundación Universitaria Triguna Utama Syarif Hidayatullah, la madraza Ibtidaiyah, la madraza Tsanawiyah y la madraza Aliyah en la Fundación Syarif Hidayatullah, y el jardín de infantes en Ketilang Insan Mandiri. Fundación en la gestión de la Agencia de Servicios Públicos de la Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah de Yakarta», dice la decisión Directrices de Integración de KMA.

En la KMA se afirma que la integración incluye unificar la gestión de cuatro aspectos, a saber, instituciones, finanzas, activos y recursos humanos. La KMA también decidió que en términos de implementar la integración de recursos humanos, el impacto en los derechos financieros y/o el bienestar de los empleados es al menos el mismo que la disposición anterior de derechos financieros y/o bienestar.

En su discurso, el Ministro de Religión, Nasarudin Umar, enfatizó que las directrices de integración de la KMA eran el resultado de un acuerdo conjunto con todas las partes relacionadas, por lo que se esperaba que todas las partes pudieran aceptar la decisión.

«Solicito a todos nosotros que lo establecido en esta KMA sea seguido e implementado lo mejor posible. Este es el resultado de la ijtihad conjunta a través de un proceso de estudio bastante largo y profundo», dijo.