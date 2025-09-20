Oficial, Alex Márquez es un conductor de Ducati del fabricante para MotoGP 2026

VIVA – Mundo Motogp nuevamente sorprendido por las grandes noticias. Corredor de España, Alex Márquezanunciado oficialmente para obtener una motocicleta Ducati Inicio de especificaciones del fabricante (Factory-Spec) estación 2026.

Esta decisión se produjo después de la extraordinaria actuación de Márquez con el equipo de carreras de Gresini durante la temporada 2025, aunque solo usó una versión de motocicleta el año pasado, Ducati GP24.

La temporada 2025 sacudió

Alex Márquez demostró ser uno de los corredores más consistentes de MotoGP esta temporada. Con una motocicleta que técnicamente está más retrasado del equipo del fabricante, logró forjar un logro impresionante:

– Ganar dos carreras de Grand Prix, a saber, Jerez y Catalunya.

– Lograr una victoria de carrera de sprint.

– Recolectando 21 podios de un total de 32 carreras (Grand Prix + Sprint).

– Ser el único corredor además de Marc Márquez, que sigue siendo una oportunidad matemática de ganar el título mundial.

– Lidere la posición de carrera con una ventaja de 93 puntos sobre Francesco Bagnaia, un fabricante de Ducati.

Este logro muestra que Alex Márquez puede emitir el máximo potencial del motor que no es del todo el último.

La razón por la que Ducati brindó apoyo completo

El director de Ducati Corse, Gigi Dall’igna, explicó que la provisión de especificaciones de fábrica de motor para Alex Márquez no fue una decisión improvisada. Ducati ha monitoreado durante mucho tiempo su desarrollo, especialmente desde que se unió a Gresini Racing.

Según Dall’igna, Alex logró utilizar muy bien el potencial para el GP de Desmosedici. Con una moto más moderna y actualizaciones técnicas más rápidas, Ducati cree que Alex puede parecer más competitivo.

Este apoyo completo también se considera una forma de aprecio por el arduo trabajo de los corredores y el equipo de Gresini que continúa mostrando un progreso positivo.

Gresini Racing y Greins de Alex Márquez

El equipo de Gresini dio la bienvenida a esta noticia con entusiasmo. La propietaria del equipo, Nadia Padovani, dijo que esta oportunidad fue un gran premio para todo el equipo de Gresini. Agradeció a Ducati, especialmente a Dall’igna, por dar más confianza a Alex Márquez y su equipo.



Gresini Racing Racer, Alex Márquez

El propio Alex Márquez admitió que se sintió muy honrado de obtener esta confianza. Llamó al paso como un «gran salto» en su carrera. Según él, el apoyo total de Ducati abrirá oportunidades para parecer más consistente en la primera fila.

También enfatizó que este logro fue el resultado del arduo trabajo del equipo, desde mecánica hasta todo el personal de Gresini Racing.

Impacto en la competencia MotoGP

Se predice que la presencia de Alex Márquez con las especificaciones del fabricante de motocicletas Ducati en 2026 tendrá un gran impacto en la dinámica de MotoGP:

Aumente el poder de Ducati en la red. Además del equipo del fabricante, ahora Gresini Racing también tendrá pilotos con la misma moto.

Suprimir a los rivales no pabrikan. Fabio en Giannantonio (VR46) y otros equipos satelitales deben trabajar más duro porque Márquez obtiene una mejor ventaja técnica.

Competencia interna de Ducati. Con Marc Márquez y Francesco Bagnaia en el primer equipo, además de Alex Márquez con la moto del fabricante en Gresini, Ducati ahora tiene tres corredores que tienen el potencial de ganar el título.

Aunque subir en clase a la moto del fabricante es una oportunidad de oro, esta también es un gran desafío para Alex Márquez. La expectativa de su rendimiento ciertamente aumentará bruscamente. Los fanáticos, Ducati y el equipo de Gresini esperan que pueda competir no solo por el podio, sino también por el título mundial.

Si su impresionante desempeño en 2025 puede continuar con el apoyo de las últimas motos, Alex Márquez tiene la oportunidad de convertirse en uno de los retadores serios en la temporada 2026.



Gresini Racer Alex Márquez

La decisión de Ducati de dar las especificaciones de motocicleta de un fabricante a Alex Márquez en la temporada 2026 MotoGP marcó un nuevo capítulo en su carrera. Del corredor satelital que es considerado la sombra de su hermano, ahora se ha convertido en uno de los grandes talentos con el campeón potencial.

Con la última motocicleta, el apoyo completo de Ducati, así como un equipo sólido de Gresini, Alex Márquez está listo para ser una seria amenaza en la pista. Se predice que la temporada 2026 presentará una competencia más feroz, y el nombre Alex Márquez debe ser uno de los más calculados.