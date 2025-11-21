Ofertas de Warner Bros. Discovery presentadas por Paramount, Comcast y Netflix

Descubrimiento de Warner Bros. está a punto de sumergirse en el meollo de la cuestión de decidir si venderse, total o parcialmente.

El conglomerado de medios, hogar de Warner Bros., HBO y HBO Max, CNN, TBS, HGTV y más, ahora está evaluando múltiples ofertas de adquisición. Las ofertas de primera ronda, que fueron que vencen el jueves (20 de noviembre), se esperaba que fueran presentados por Paramount Skydance, Comcast y Netflix.. Una fuente con conocimiento de la situación dijo que esas tres entidades presentaron ofertas preliminares no vinculantes antes de la fecha límite del mediodía, hora del Este. No está claro si hubo otras expresiones de interés.

Múltiples fuentes señalaron que el proceso de licitación requirió que los participantes firmaran acuerdos de confidencialidad, como es común. Skydance suprema, netflix y Comcast declinó hacer comentarios.

El mes pasado, Warner Bros. Discovery anunció que había recibido intereses de fusiones y adquisiciones de «múltiples partes» y inició un proceso para revisar ofertas. La junta directiva de WBD quiere revisar las ofertas iniciales antes del Día de Acción de Gracias, con el objetivo de decidir el camino a seguir antes de finales de 2025.

David Ellison, que acaba de cerrar el trato para formar Paramount Skydance en agosto, Se sabe que presentó ofertas para WBD. en su totalidad; en octubre, la junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazó su oferta de 23,50 dólares por acción de 80% en efectivo y 20% en acciones (que también proponía nombrar a David Zaslav copresidente y codirector ejecutivo de la empresa fusionada). Se esperaba que la oferta de Paramount Skydance de esta semana, totalmente respaldada por la familia Ellison (es decir, el rico magnate tecnológico Larry Ellison) junto con RedBird Capital, estuviera más o menos en línea con la oferta anterior de Ellison de 23,50 dólares por acción, informó el Wall Street Journal. reportado El miércoles.

WBD dijo que considerará propuestas en el que el negocio de Warner Bros. (HBO Max y estudios) se vende por separado de Discovery Global, la empresa centrada en la televisión. Eso se alinea con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos compañías para abril de 2026, con Zaslav como director ejecutivo de Warner Bros. y el actual director financiero Gunnar Wiedenfels como director ejecutivo de Discovery Global.

Netflix y Comcast, que dividirá NBCUniversal en dos con la escisión de la compañía Versant centrada en el cable para fin de año, han estado buscando adquirir las operaciones de estudio y streaming de Warner Bros.; no están interesados ​​en el negocio de televisión por cable de WBD.

Ellison ha argumentado que Paramount es el mejor candidato para WBD y que la combinación de las empresas produciría una potencia de medios y entretenimiento ampliada en streaming, televisión y cine. El bando de Ellison también considera que la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount enfrentará los menores obstáculos regulatorios; Vale la pena señalar que los Ellison son amigables con el presidente Donald Trump, quien supuestamente está a favor de una fusión de Paramount-WBD y ha expresado abierta hostilidad hacia el jefe de Comcast, Brian Roberts, por la cobertura de MSNBC sobre Trump.

Netflix busca tener en sus manos las amplias capacidades de producción y la amplia biblioteca de películas y televisión de Warner Bros. Pero la perspectiva de que el transmisor premium número uno también adquiera HBO Max ha activó las alarmas antimonopolio entre algunos políticos. Mientras tanto, las fuentes dijeron que Netflix ha asegurado a WBD que honraría los acuerdos de distribución teatral de este último. para mantener las películas de Warner Bros. en los cines en caso de que su oferta sea exitosa.