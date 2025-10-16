Ofertas de ofertas de streaming Descuentos de precios

NBCUniversal y Manzana están uniendo fuerzas en el frente del streaming, apostando a que pueden ganar nuevos suscriptores ofreciendo paquetes de contenidos con precios reducidos. Pavo real y AppleTV. La asociación también incluye un componente de muestreo cruzado, que permite que los suscriptores independientes de Apple TV y Peacock vean una selección de los programas del otro servicio sin costo adicional.

Los nuevos paquetes Apple TV-Peacock estarán disponibles a partir del 20 de octubre para nuevos clientes en los EE. UU. El paquete reunirá originales de Apple, incluidos “Ted Lasso”, “Severance” y “The Morning Show” con “The Paper”, “The Office”, “The Traitors”, “Love Island USA” de Peacock y más, incluida la NBA (que se lanza el 21 de octubre en Peacock con El baloncesto profesional regresa a NBCU después de más de dos décadas.).

Los clientes en EE. UU. pueden ahorrar un 37 % suscribiéndose al paquete Apple TV y Peacock Premium (con anuncios) por $14,99 al mes, o un 33 % con el paquete Apple TV-Peacock Premium Plus (anuncios limitados) por $19,99 al mes. Las ofertas están disponibles a través de las aplicaciones y sitios web de ambos servicios.

De forma independiente, Apple TV, que es el gigante tecnológico cambio de marca para eliminar el signo más de “Apple TV+” — ahora cuesta 12,99 dólares al mes en EE. UU. después de un aumento de precios este verano. Después de los suyos aumentos de precios recientesPeacock Premium (que incluye anuncios) cuesta $ 10,99 al mes y Premium Plus (que tiene anuncios limitados en la programación en vivo) cuesta $ 16,99 al mes.

Además, los suscriptores de Apple One con los planes Family y Premier pueden suscribirse a Peacock Premium Plus y recibir un 35% de descuento. Este es el primer beneficio de este tipo para el paquete de suscripción todo en uno de Apple, según las empresas.

Como parte de la asociación, los usuarios de la aplicación Apple TV y los suscriptores de Peacock podrán probar una selección de los programas del servicio asociado en cada aplicación respectiva. En el lanzamiento, los suscriptores de Peacock tendrán acceso a hasta tres episodios de “Stick”, “Slow Horses”, “Silo”, “The Buccaneers”, “Foundation”, “Palm Royale” y “Prehistoric Planet” de Apple TV sin costo adicional. Por el contrario, los usuarios de la aplicación Apple TV podrán ver hasta tres episodios de “Law & Order”, “Bel-Air”, “Twisted Metal”, “Love Island Games”, “Happy’s Place”, “The Hunting Party” y “Real Housewives of Miami” de Peacock.

Por otra parte, Comcast, la empresa matriz de NBCU, ofrece la Paquete StreamSaver, con un precio de $15 por mes para clientes de Xfinity, que ofrece Peacock, Apple TV y Netflix. El paquete Apple TV-Peacock es diferente: está disponible en todo el país y Apple también se asociará con Peacock para comercializarlo.

Para NBCU, el acuerdo para combinar Apple TV con Peacock es parte de una estrategia más amplia para buscar más acuerdos de paquetes y canales, con el objetivo de impulsar el crecimiento de Peacock y la exposición a aún más audiencias. Por ejemplo, en agosto, NBCU anunció un pacto con Amazon para permitir que los clientes de Prime Video se suscriban a Peacock. Este mes, NBCU consiguió un acuerdo de distribución a largo plazo con Google para la transmisión de sus canales en YouTube TVincluido el próximo lanzamiento de Peacock como suscripción a través de los canales Primetime de YouTube.

Hasta hace poco, NBCU no había buscado muchos acuerdos de canales y paquetes, ya que se centraba en hacer crecer la base de suscriptores de Peacock directamente. Ahora, los ejecutivos de la compañía creen que Peacock ha alcanzado una masa crítica en términos de su cartera de derechos deportivos, originales, contenido de NBC y Bravo del día siguiente, y películas que incluyen títulos de Universal.

«No existe una combinación de entretenimiento más perfecta que Apple TV y Peacock Bundle, con nuestras carteras de contenido complementario que incluyen los mejores programas, películas, deportes y eventos en vivo», dijo Matt Strauss, presidente de NBCUniversal Media Group. «Con esta iniciativa única en su tipo con Apple, estamos redefiniendo cuál debería ser el recorrido del cliente para un paquete de transmisión con muestreo enriquecido y un proceso de registro fluido, y estamos ampliando el alcance de Peacock a aún más audiencias».

Oliver Schusser, vicepresidente de Apple TV, Apple Music, Sports y Beats de Apple, dijo en un comunicado: «Estamos encantados de presentar este paquete todo incluido de programación increíble y de llevar los amados programas y películas de Apple TV a más espectadores en más lugares. Desde originales aclamados hasta deportes en vivo imperdibles, Apple TV y Peacock Bundle unen lo mejor del entretenimiento en una experiencia simple y perfecta».

Aquí hay un video promocional para el paquete Apple TV-Peacock:

En la foto superior: Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en “The Morning Show” de Apple TV, Steve Carrell en “The Office”