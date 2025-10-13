Ofertas de formatos en abundancia mientras ITV Studios y WBITV ven un buen negocio

Estudios ITV Añade ‘Solitary’ al catálogo y estrena ‘Una Fiesta de Muerte’ en España

ITV Studios adquirió los derechos de producción de “Solitary”, el controvertido reality show creado por Lincoln Hiatt y Andrew Golder que fue número uno en Fox Reality Channel.

En “Solitary”, los concursantes están confinados en cápsulas de aislamiento sin sentido del día o de la noche, sin contacto humano y sin alianzas. Guiados únicamente por Val, una entidad informática siempre presente, se enfrentan a implacables desafíos físicos y mentales hasta que el último en pie reclama el premio; la única regla: no rendirse primero.

El formato ya viajó anteriormente a Alemania (ProSieben) y Brasil (SBT).

«‘Solitary’ es un formato audaz que todavía hoy se siente increíblemente fresco», dijo. «Mike Beale, director general de Creative Network, ITV Studios. «Con su competencia en arco, puede funcionar tanto para servicios lineales como de streaming».

Mientras tanto, el formato de misterio y asesinato “A Party To Die For” llega a España por primera vez bajo el título local “Una Fiesta de Muerte”. El programa será producido por ITV Studios Iberia para Atresmedia, suponiendo la tercera adaptación local tras exitosos lanzamientos en Francia y Países Bajos. La edición en español debutará el próximo año.

En “A Party To Die For”, de ITV Studios Holanda y Talpa Studios, se invita a celebridades a una fiesta glamorosa, solo para descubrir que una de ellas ha sido “asesinada” antes de que comience el evento. Los invitados restantes deberán usar sus habilidades de detective para resolver el misterio. Los espectadores también pueden seguir el juego en casa a través de una aplicación dedicada.

“Ven a cenar conmigo África” Cortesía de Estudios ITV

Creado en el Reino Unido y producido por Multistory Media de ITV Studios, “Come Dine With Me” marca su territorio número 50 con el lanzamiento de “Come Dine With Me Africa”, que ahora se transmite por Canal+Magic y es producido por 909 Productions de Mediawan Group.

El formato, que actualmente celebra su vigésimo aniversario, ha generado nuevas adaptaciones, incluida “Come Dine With Me Teens”, producida por Multistory Media para Channel 4 en el Reino Unido.

El exitoso formato de prueba del Reino Unido, “The Chase”, viaja a Nueva Zelanda, marcando su territorio número 22. La adaptación local será producida por ITV Studios Australia y su estreno está previsto para el 3 de noviembre en TVNZ 1 y TVNZ+.

“The Chase” fue creada y producida por Potato de ITV Studios.

En Brasil, Globoplay ha vuelto a poner en funcionamiento el formato de relación “Mi mamá, tu papá” para una segunda temporada. El espectáculo, producido por Formata, sigue a padres solteros en su viaje hacia la búsqueda del amor, con la implicación secreta de sus hijos mayores.

El formato original estadounidense fue producido por ITV Entertainment de ITV America en asociación con Rombola Entertainment para HBO Max con los productores ejecutivos Greg Daniels y Haley Daniels.

WBITVP logra acuerdos globales para formatos sin guión, “FBoy Island”, “Reality Queens of the Jungle”, “Cash or Trash”

Producción televisiva internacional de Warner Bros. (WBITVP) ha firmado una serie de acuerdos de formato en su catálogo sin guión, que abarcan realidad, entretenimiento factual y citas.

“Isla FBoy” Cortesía de WBITVP

En India, Discovery Communications encargó “FBoy Island”, que se llamará “FBoy Survival”, tanto para Discovery Channel como para la plataforma D+. Producida por Fox6 Media, la serie se lanzará en febrero. La versión india combina aventuras y supervivencia con el género de citas real.

Creada por STX Entertainment y The Year of Elan para HBO Max en EE. UU., “FBoy Island” ha construido una fuerte huella internacional, con versiones locales producidas en Australia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda y Suecia. El formato también ha inspirado el spin-off “FGirl Island” para The CW en EE.UU.

Discovery India también ordenó una segunda temporada de “Reality Queens of the Jungle”. Conocida localmente como “Reality Ranis of the Jungle” y producida por Endemol India, la serie ha sido un éxito local tanto en Discovery Channel como en D+. Creado por WBITVP Países Bajos, el formato se ha producido en ocho territorios, incluidos Polonia y Alemania, y se ha emitido durante seis temporadas en los Países Bajos para RTL5/Videoland. La nueva incorporación de este año a la franquicia, «Reality Kings on Safari», se lanzará en mipcom.

“FBoy Island” también ha sido encargada en Alemania, con una serie de nueve capítulos producida por WBITVP Alemania que debutará a finales de este mes en Amazon Prime Video.

“Dinero por basura” Cortesía de WBITVP

Además, “Cash or Trash” de ZDF ha obtenido licencia en Croacia y Serbia, donde la emisora ​​nacional croata Nova TV producirá una serie de 20 episodios y una serie de 60 episodios, respectivamente, marcando su duodécimoth y 13th versiones locales. En el formato, un panel de comerciantes expertos intenta superar las ofertas entre sí para comprar antigüedades, reliquias familiares, recuerdos y otros artículos traídos por el público.

La versión original alemana ha emitido más de 1.000 episodios, de los cuales más de 8.000 se han producido en todo el mundo.

El formato se conoce como “The Bidding Room” en el Reino Unido, donde recientemente se emitió su séptima serie en BBC One. También tuvo una emisión de ocho temporadas en France2 a través de WBITVP Francia.

France Télévisions ha encargado otro formato de WBITVP, “Inside Therapy”. La emisora ​​ha encargado una serie de cinco capítulos llamada “Rendez-vous Chez le Psy”. Producida por WBITVP Francia, la serie va acompañada de una campaña social y digital de amplio alcance, que incluye episodios de podcasts y sesiones de preguntas y respuestas con terapeutas que responden a las preguntas del público. El formato fue creado por la empresa del grupo WBITVP Twenty Twenty para BBC One/BBC iPlayer y se lanzó internacionalmente en los London Screenings de 2025.