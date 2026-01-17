Oferta masiva de Kyle Tucker de los Azulejos revelada por información privilegiada

El Azulejos de Toronto ponchó a Kyle Tucker y bo bichette dentro de las 24 horas.

Si bien es una píldora difícil de aceptar, las ofertas a corto plazo del Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York Eran difíciles de ignorar para esos agentes libres. Ahora los Azulejos deben seguir adelante. Eso podría tomar la forma de presionar más para Yankees de Nueva York jardinero Cody Bellingercomo algunos están instando que hacer.

Los Azulejos estuvieron muy activos en el frente de la agencia libre internacional, con al menos una firma furtiva.

A medida que el plan de Toronto se ajusta a las curvas de los fichajes de Tucker y Bichette, ha surgido un nuevo informe sobre lo que los Azulejos le ofrecieron a Tucker.

Los Azulejos de Toronto ofrecieron a Tucker 350 millones de dólares

Tucker firmó un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con los Dodgers. Según Jeff Passanel acuerdo incluía opciones de exclusión voluntaria después de los años dos y tres. Recibirá un enorme bono por firmar de 64 millones de dólares. Finalmente, se aplazan 30 millones de dólares del acuerdo.

Es difícil competir con ese trato para los Azulejos. Sin embargo, lo que Toronto le ofreció a Tucker ha sido revelado por Grandes Ligas información privilegiada Jon Heyman.

Recurrió a las redes sociales para compartir los detalles de esta oferta masiva.

«La oferta de los Azulejos a Kyle Tucker fue de 350 millones de dólares por 10 años». Heyman escribió el 17 de enero de 2026. «Ciertamente hicieron un gran esfuerzo. Siguen siendo uno de los mayores ganadores del invierno con todo lo que han hecho».

Una oferta de 350 dólares durante 10 años promedia 35 millones de dólares al año. Esa no es una oferta de la que burlarse. Los conocedores revelaron que la oferta de los Azulejos a Tucker sería la mayor cantidad de dinero.

Es una suma de dinero razonable para un jugador de su calibre. Tucker grabado 22 jonrones, 133 hitsy 73 carreras impulsadas junto con 25 bases robadas en 2025.

Al final, aceptó un trato que le permitió volver a ingresar al mercado de la agencia libre en un par de años. Y, quizás lo más importante, tiene las mayores posibilidades de ganar una Serie Mundial con los actuales campeones.

Algunos detalles aún se desconocen

Antes de la publicación de Heyman, Shi Davidi informó lo que estaba escuchando sobre la oferta de los Azulejos a Tucker.

«El número específico que no tengo para ti» Davidi le dijo a Jesse Fuchs de Sportsnet. «He escuchado especulaciones de que estaba en el rango bajo de $300 (millones). Ahora bien, ¿podría eso haber incluido algunos aplazamientos también? Posiblemente. Pero creo que algún lugar en ese vecindario suena bien».

Es posible que pasen uno o dos días más hasta que se conozcan otros detalles sobre lo que los Azulejos le estaban ofreciendo a Tucker. Sin embargo, parece que ganar más dinero a corto plazo era una prioridad más alta para él que la seguridad a largo plazo que ofrecen los Azulejos.

¿Es hora de fichar a Cody Bellinger?

La pregunta más importante en la mente de los fanáticos de los Blue Jays es: ¿qué sigue?

Algunos analistas creen que deben fichar a Bellinger ahora, después de perderse a Tucker. Una comparación que Bellinger está haciendo debería ser suficiente para convencer a los Azulejos de que al menos consideren una oferta.

El ex gerente general de la MLB, Steve Phillips, expresó su opinión.

“Él es Kyle Tucker, así es como miro a Cody Bellinger”. Phillips dijo durante una aparición el 16 de enero de 2026 en TSN.. «Otro jugador de cinco herramientas. Puede jugar de centro. Creo que idealmente a los Azulejos no les importaría conseguir otro jardinero que controlen más allá de la temporada de 2026».

«El beneficio de esto es que no le tomará 10 años terminarlo. Él quiere siete».

Los Blue Jays estaban dispuestos a ofrecerle un contrato de 10 años a Tucker, quien acababa de cumplir 29 años el 17 de enero de 2026. Tucker habría tenido 39 años cuando expiró su contrato si hubiera jugado hasta entonces.

Bellinger es 31 años, y también tendría 39 años al concluir un contrato de siete años. Si se consideran los efectos del envejecimiento, tanto Tucker como Bellinger presentan el mismo «riesgo de envejecimiento».

De cualquier manera, los Azulejos tienen trabajo que hacer. Podrían mordisquear los bordes para crear cierta competencia interna, o podrían conseguir el próximo gran murciélago.

También podrían hacer algo inesperado que nadie ve venir.