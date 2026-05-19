Oferta: el Garmin Fenix ​​​​8 Solar Drop es $ 350 más barato

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Ya sea que esté recorriendo los senderos más difíciles o superando sus límites en el gimnasio, un reloj inteligente con GPS confiable puede mejorar seriamente sus aventuras al aire libre. El Garmin Fenix ​​​​8 Solar cumple con los requisitos y ya está disponible por $ 849,99, por debajo de su precio minorista de $ 1049,99.

Este reloj inteligente con GPS multideporte está diseñado para atletas y aventureros serios. Cuenta con una pantalla de 1,4 pulgadas alimentada por energía solar protegida por una lente de zafiro resistente a los arañazos y un bisel de titanio duradero. La linterna LED incorporada garantiza que puedas seguir adelante incluso después de que se ponga el sol.

El Garmin Fenix ​​​​8 no se trata solo de apariencia; también tiene una batería de larga duración: hasta 149 horas en modo GPS. Controle su salud con seguimiento 24 horas al día, 7 días a la semana, de frecuencia cardíaca, sueño y más. Además, el reloj ofrece planes de entrenamiento personalizados para una variedad de deportes y la capacidad de realizar y recibir llamadas directamente desde su muñeca cuando se vincula con su teléfono inteligente.

El precio de $849,99 está muy por debajo del precio promedio de $1146,11, lo que ofrece un enorme ahorro de $296,12. Además, este precio marca un mínimo histórico para el reloj inteligente y acaba de bajar hace 11 horas, lo que lo convierte en un buen momento para comprarlo. Mira la oferta en Amazon

Esta es una oportunidad única si está buscando un reloj inteligente avanzado que vaya más allá del seguimiento básico del estado físico y ofrezca funciones avanzadas para su estilo de vida activo.