Oferta del Black Friday de Oppenheimer 4K Blu-ray: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

“oppenheimer» Blu-ray – los que Completamente agotadas las copias 4K UHD. una semana después de su lanzamiento inicial en 2023, vuelven a estar disponibles y con un gran descuento para viernes negro

Los lanzamientos en Blu-ray y 4K de la película ganadora del Oscar de Christopher Nolans son actualmente 34% de descuento en Amazon por un tiempo limitado.

OFERTA DEL VIERNES NEGRO Oppenheimer – 4K Ultra HD + Blu-ray + Digital [4K UHD]

El lanzamiento de vídeo doméstico, que se lanzó por primera vez en 2023, se presenta en un paquete de discos múltiples: disco 4K Ultra HD, un disco Blu-ray estándar y una copia digital. La versión 4K incluye HDR y conserva los cambios de relación de aspecto utilizados en IMAX y secuencias teatrales estándar, brindando a los espectadores en casa la presentación más clara y fiel al cine hasta la fecha. El audio se entrega en DTS-HD 5.1 sin pérdidas, lo que ofrece una mezcla de sonido que captura la escala y el peso dramáticos de la película.

«Ponemos mucho cuidado y atención en la versión Blu-ray». Nolan dijo después de su lanzamiento inicial. “Tratar de traducir la fotografía y el sonido, ponerlos en el ámbito digital con una versión que puedes comprar y tener en casa y guardar en un estante para que ningún servicio de transmisión malvado pueda robártelo”.

Una semana después del lanzamiento inicial del Blu-ray “Oppenheimer”, Best Buy y Amazon informaron que se agotaron por completo las copias 4K UHD de la última película del exigente director.

«Es inaudito», dijo Justin LaLiberty, director de operaciones de Vinegar Syndrome, una empresa de restauración y distribución de películas. Variedad. «En la última década, no puedo pensar en otro título que haya causado ese tipo de fervor».

Compre la oferta de Blu-ray “Oppenheimer” por tiempo limitado aquí.