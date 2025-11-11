Oferta de otoño de Criterion Collection: precios, disponibilidad, compra en línea.

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Antes del Black Friday, Barnes & Noble se ha asociado con Criterion Collection durante un mes con hasta un 50 % de descuento en las rebajas de otoño – con todos los DVD, Blu-rays y discos 4K Ultra HD rebajados, en todo el sitio, y finaliza hoy.

Reunimos a los mejores ofertas en Lanzamientos de la colección de criteriosincluido el de Orson Welles”Ciudadano Kane”, Spike Lee “Haz lo correcto,” Whit Stillman “Los últimos días de la discoteca» y mucho más. De hecho, incluso los juegos en caja, como el de Krzysztof Kieślowski «el decálogo» y » de Steve McQueen «Hacha pequeña“Antología.

De hecho, incluso los muy geniales La caja de 10 películas Wes Anderson Archive 4K Ultra HD tiene un 50% de descuento en Barnes & Noble. En este momento, está a la venta por $249,99 (normalmente $499,99).

Pero actúe rápido y compre ahora, las rebajas de otoño finalizan el domingo 7 de diciembre.

A continuación, consulte el Los mejores discos Criterion Blu-ray y 4K Ultra HD a la venta con hasta un 50% de descuento en Barnes & Noble:

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Una historia de violencia’ 4K Ultra HD

Una de las mejores películas de David Cronenberg de la década de 2000 recibe una Colección de criterios liberar. “Una historia de violencia«, está protagonizada por Viggo Mortensen como un hombre de familia de un pequeño pueblo que es confundido con un matón de la gran ciudad. Su vida da un vuelco cuando se enfrenta a los gánsteres que le hicieron daño a él y a su familia.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘El club del desayuno’ 4K Ultra HD

La clásica película de John Hughes “El club del desayuno» recibe el tratamiento Criterion Collection con una nueva versión 4K Ultra HD. Consíguelo al 50% durante las rebajas de otoño de Barnes & Noble.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Ciudadano Kane’ 4K Ultra HD

Considerada la primera película moderna, “Ciudadano Kane» cuenta la historia del ascenso meteórico y la caída culminante del magnate de los periódicos Charles Foster Kane. Pero son las innovaciones estilísticas de Orson Welles las que lo convirtieron en un clásico instantáneo, como su estructura narrativa de rompecabezas y su impresionante trabajo de cámara con enfoque profundo. La nueva restauración digital incluye tres nuevos comentarios de audio de académicos y críticos, nuevas entrevistas y ensayos de audio, entrevistas de archivo con Welles y mucho más.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Los otros’ 4K Ultra HD

Ambientada en una remota casa de campo en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, “Los otros» es una obra maestra de terror gótico de principios de la década de 2000. Recientemente se agregó a la Colección Criterion con una gloriosa restauración en 4K Ultra HD que definitivamente te dejará impresionado. La película está protagonizada por Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Elaine Cassidy, Eric Sykes, Alakina Mann, James Bentley y otros.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Hacer lo correcto’ Blu-ray

Lanzado en 1989, “Haz lo correcto» es un trabajo fundamental del director y estrella Spike Lee. Ambientada en el barrio Bed-Stuy de Brooklyn, las tensiones son altas y están al borde del colapso, gracias a la gentrificación, el exceso de vigilancia, la inmigración y el clima caluroso del verano. También está protagonizada por Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Richard Edson, Giancarlo Esposito, Bill Nunn, John Turturro, John Savage y Samuel L. Jackson.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Una trilogía de Whit Stillman’ Blu-ray

“Una trilogía de Whit Stillman” presenta las películas “Metropolitan”, “Barcelona” y “The Last Days of Disco”, todas estrenadas a lo largo de los años 90. Cada película examina las vidas de la privilegiada “alta burguesía urbana” en la ciudad de Nueva York y España con ingenio, corazón y mordaz sátira de la vida yuppie en la América post-Reagan.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Trilogía europea de Lars von Trier’ Blu-ray

El «Trilogía de Europa” presenta tres películas del director danés Lars von Trier, incluido su primer largometraje, “El elemento del crimen”. La trilogía combina cine negro, melodrama, terror y ciencia ficción en una obra colectiva.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Hacha pequeña’ Blu-ray

El «Hacha pequeña«La antología presenta cinco películas del director británico Steve McQueen. La colección muestra la vida de las Indias Occidentales en Londres, Inglaterra, durante los años 60 y 80. Está protagonizada por Letitia Wright, John Boyega, Malachi Kirby, Shaun Parkes, Rochenda Sandall, Alex Jennings y Jack Lowden.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘El decálogo’ Blu-ray

Emitido originalmente en la televisión polaca en 1989, “el decálogo” es una serie de 10 episodios de Krzysztof Kieślowski que examina la vida en un complejo de viviendas durante la época poscomunista en Varsovia a través de los temas de los Diez Mandamientos.

Colección de criterios Ahorra 50% ‘Estados Unidos perdidos y encontrados: la historia de BBS’ Blu-ray

“Estados Unidos perdidos y encontrados: la historia de BBS«echa un vistazo a las películas colectivas de los productores Bob Rafelson, Bert Schneider y Steve Blauner a lo largo de la contracultura de Hollywood a finales de los 60 y principios de los 70. Incluye «Head», «Easy Rider», «Five Easy Pieces», «Drive, He Said», «A Safe Place», «The Last Picture Show» y «The King of Marvin Gardens», con los directores Rafelson, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Henry Jaglom y Peter Bogdanovich.

