Oferta de AirPods de $ 89, MacBook Air de $ 799

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Manzana rara vez descuentan precios en sus propios dispositivos, por lo que siempre es un gran problema cuando sus Los últimos productos salen a la venta en otros lugares. – como en Amazonas. por eso es Evento Prime Day de octubre (oficialmente conocido como “Día de las grandes ofertas principales“) Amazon tiene precios reducidos en una gran cantidad de artículosincluido auriculares airpod, iPads de Apple y el macbook aire – que se encuentra en su precio más bajo del año.

Si está buscando una actualización de Apple para el trabajo o el ocio, o simplemente está buscando una computadora portátil potente y elegante para realizar un poco de trabajo, entonces estas Amazon Día principal Las ofertas entregan la mercancía.

Aquí están las mejores ofertas de Apple en Amazon para el Prime Day de otoño. Querrá comprar estas ofertas ahora antes de que se agoten o antes de que finalicen, lo que ocurra primero.

MEJOR OFERTA DE AEROPUERTOS Auriculares inalámbricos Apple AirPods 4 Los AirPods 4 más nuevos de Apple han bajado a su precio más bajo: solo $ 89 por un par de icónicos auriculares blancos, a pesar de que se lanzaron hace unos meses. Esta oferta le ofrece los AirPods de cuarta generación con chip H2 súper rápido, tecnología Bluetooth 5.3 para un fácil emparejamiento y hasta 30 horas de reproducción con el estuche de carga incluido.

Como se mencionó, este es el precio más barato que jamás hayamos visto. Airpods 4, por lo que querrás aprovechar esta oferta mientras el descuento aún esté activo.

TAMBIÉN CONSIDERE Auriculares inalámbricos Apple AirPods Pro 2 Apple acaba de abandonar su Modelo AirPods Pro 3pero si no necesita las últimas novedades, ahora puede adquirir los AirPods Pro 2 en oferta. El precio de $ 169 es el más barato que hemos visto en los auriculares con cancelación de ruido de Apple desde la primavera (también vale la pena comprarlos incluso cuando no están en oferta). Esta oferta de Apple le ofrece los auriculares inalámbricos AirPods Pro (segunda generación), que cuentan con tecnología de cancelación activa de ruido, tecnología de audio espacial, seis horas de reproducción de música y capacidades de recarga automática con el estuche incluido.

Los Pro son conocidos por tener una vida útil más larga, pero la característica más interesante es su funcionalidad de cancelación de ruido, que le permite ahogar todo el audio exterior con un simple toque del botón. Apple dice que esta versión de los auriculares ofrece el doble de funciones de cancelación de ruido que los modelos anteriores

MEJOR OFERTA DE AURICULARES Auriculares supraaurales inalámbricos Apple AirPods Max Gracias a su diseño para colocar sobre las orejas, los Apple AirPods Max premium son algunos de los mejores auriculares con cancelación de ruido que se pueden comprar en este momento. Para Prime Day están a la venta por $429, o un 22% de descuento sobre su precio de lista en Amazon. Estos auriculares ofrecen conectividad inalámbrica a través de Bluetooth, cancelación de ruido de primera línea y audio de clase mundial, por lo que Apple es conocida.

Visto en las estrellas Al igual que Timothee Chalamet y las damas de Blackpink, los AirPods Max están a la venta en cinco colores diferentes.

MEJOR OFERTA MACBOOK Portátil Apple MacBook Air de 13 pulgadas Una de las mejores ofertas de portátiles para Prime Day es la nueva MacBook Air 2025. Normalmente se vende por $ 1000 o más, pero ahora puede obtener la computadora portátil liviana de 13 pulgadas por solo $ 799. La MacBook cuenta con una pantalla retina líquida nítida, 16 GB de memoria, 256 GB de almacenamiento y una cámara de 12 MP que es ideal tanto para videoconferencias como para streaming.

También obtienes un procesamiento súper rápido gracias al chip M4 actualizado de Apple y hasta 18 horas de duración de la batería con una sola carga, más que suficiente para un día completo de trabajo o un vuelo internacional. Elija entre cuatro combinaciones de colores diferentes, incluido este color «medianoche» de arriba.

MEJOR OFERTA DE IPAD iPad de Apple de 11 pulgadas La oferta de iPad más barata para Prime Day es esta tableta de 11 pulgadas, lanzada este año. Normalmente $349+, puedes obtener un descuento del 20% esta semana, lo que reduce el precio a solo $279.

Este iPad de Apple cuenta con una pantalla de retina líquida, 128 GB de espacio y una cámara frontal y trasera de 12 MP que puede capturar fotografías y videos nítidos en 4K.

MEJOR OFERTA DE RELOJ DE APPLE Apple Watch SE (segunda generación) La oferta de Apple Watch más barata para Prime Day es la del Apple Watch SE, que tiene un descuento de solo $ 169, un descuento del 32%. Este es el modelo de 40 mm de segunda generación, que cuenta con seguimiento del estado físico, seguimiento del sueño, monitor de frecuencia cardíaca y más.

Sincronízalo con tu teléfono o controla todo con tu voz. Hay varios colores y combinaciones de pulseras disponibles.