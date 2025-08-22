Oferta de $ 99/año, casi 40% de descuento

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Manzana aumentó el precio de su servicio de transmisión Apple TV+ de $ 9.99/mes a $ 12.99/mes, que es un aumento de casi el 25%. Este es el segundo aumento del precio desde que se lanzó en 2019 con el precio mensual de $ 4.99.

Aunque el precio ha subido La suscripción mensual de Apple TV+fuerzas armadas Precio de suscripción anual sigue siendo el mismo: $ 99/año, o un ahorro de casi el 40%. Cuando te registras en Apple TV+Vaya con el plan anual en lugar del mensual.

El plan anual le ahorrará algunos dólares para transmitir originales de zumbidos, como «sus amigos y vecinos», «Severance», «For All Mankind», «The Morning Show», «Ted Lasso», «The Studio» y otros títulos. Apple TV+ también es el hogar de «Friday Night Baseball», que presenta los mejores equipos de béisbol de las Grandes Ligas, como Los Dodgers de Los Ángeles, Detroit Tigers, Toronto Blue Jays y más.

El aumento de precios se adelanta a la película más nueva de Spike Lee «El más bajo» más bajo «el viernes 5 de septiembre y el estreno de la cuarta temporada de» The Morning Show «el miércoles 17 de septiembre, así como la adición exclusiva de» F1: The Movie «liderada por Brad Pitt a Apple TV+ a finales de este año.

Otra forma de ahorrar en Apple TV+ es registrarse en el Apple uno paquete de servicio. Comienza en $ 19.95 y viene con Apple TV+Apple Music, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en Apple iCloud+. Todos juntos estos servicios cuestan $ 31.96/mes, pero con Apple unoPuede ahorrar casi un 40% en comparación con registrarse individualmente.

Además, si compra un nuevo IPhone de Apple o Apple TV 4K transmisión Dispositivo, puede obtener Apple TV+ gratis durante tres meses. Mientras tanto, Apple TV+ ofrece una prueba gratuita de 7 díasEntonces puede probar el servicio por sí mismo antes de comprometerse. Recomendamos ir con el precio anual para ahorrar algo de dinero.

