Oferta de $ 99/año, casi 40% de descuento


Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Manzana aumentó el precio de su servicio de transmisión Apple TV+ de $ 9.99/mes a $ 12.99/mes, que es un aumento de casi el 25%. Este es el segundo aumento del precio desde que se lanzó en 2019 con el precio mensual de $ 4.99.

Aunque el precio ha subido La suscripción mensual de Apple TV+fuerzas armadas Precio de suscripción anual sigue siendo el mismo: $ 99/año, o un ahorro de casi el 40%. Cuando te registras en Apple TV+Vaya con el plan anual en lugar del mensual.

El plan anual le ahorrará algunos dólares para transmitir originales de zumbidos, como «sus amigos y vecinos», «Severance», «For All Mankind», «The Morning Show», «Ted Lasso», «The Studio» y otros títulos. Apple TV+ también es el hogar de «Friday Night Baseball», que presenta los mejores equipos de béisbol de las Grandes Ligas, como Los Dodgers de Los Ángeles, Detroit Tigers, Toronto Blue Jays y más.

El aumento de precios se adelanta a la película más nueva de Spike Lee «El más bajo» más bajo «el viernes 5 de septiembre y el estreno de la cuarta temporada de» The Morning Show «el miércoles 17 de septiembre, así como la adición exclusiva de» F1: The Movie «liderada por Brad Pitt a Apple TV+ a finales de este año.

Otra forma de ahorrar en Apple TV+ es registrarse en el Apple uno paquete de servicio. Comienza en $ 19.95 y viene con Apple TV+Apple Music, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en Apple iCloud+. Todos juntos estos servicios cuestan $ 31.96/mes, pero con Apple unoPuede ahorrar casi un 40% en comparación con registrarse individualmente.

Además, si compra un nuevo IPhone de Apple o Apple TV 4K transmisión Dispositivo, puede obtener Apple TV+ gratis durante tres meses. Mientras tanto, Apple TV+ ofrece una prueba gratuita de 7 díasEntonces puede probar el servicio por sí mismo antes de comprometerse. Recomendamos ir con el precio anual para ahorrar algo de dinero.

Matricularse en Apple TV+ a través de Apple directamenteo como un complemento de canal para Su suscripción de video principal.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí