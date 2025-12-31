‘Odyssey’ domina, Netflix acuerdo con Warner Bros.

Desde megafusiones hasta nuevas tecnologías disruptivas, la industria de los medios tiene mucho que hacer en los próximos 12 meses. La inteligencia artificial continúa remodelando la forma en que se hacen películas, programas y música, perturbando a una empresa que teme que conduzca a más recortes de empleos. Bob Iger finalmente está listo para dejar atrás disney (Esta vez promete con el meñique), estableciendo una batalla de sucesión que durará siglos. Y Netflix y Paramount están atrapados en una pelea épica por Warner Bros., un choque de titanes (y egos) que no muestra signos de disminuir. Todo esto está sucediendo mientras la taquilla está estancada, el cable está en caída libre y la economía en general se tambalea. Así que sí, ¡momentos divertidos!

No podemos decir con certeza qué nos depara el 2026, pero nos arriesgamos y canalizamos a Nostradamus con predicciones sobre el drama que se avecina.

“La Odisea«Será el mayor éxito del año

El nombre que estará en boca de todos será Odiseo. Algunas de las franquicias más importantes de la historia de Hollywood regresan a las pantallas con secuelas y spin-offs de “Star Wars”, “The Avengers”, “Toy Story”, “Super Mario Bros.” y “Duna”. Pero la película que reinará sobre todos ellos se basa en una propiedad intelectual que ha sido de dominio público durante milenios. La adaptación de Christopher Nolan de “La Odisea” de Homero dominará la temporada de palomitas de maíz: ¿quién sino Nolan podría poner a la venta entradas para Imax con un año de antelación y que los fans las consiguieran en un tiempo récord? Y si pudiera convertir la creación de la bomba atómica en un éxito de taquilla, hacer que la gente asistiera a una historia de supervivencia épica que data del siglo VI a. C. debería ser pan comido.

Netflix ganará el acuerdo con Warner Bros.

El año termina con un gran suspenso en materia de fusiones y adquisiciones: ¿Netflix o Paramount Skydance de David Ellison puntuarán a Warner Bros. Discovery? Seguro que parece que Netflix tiene que perder, después de haber influido en la junta directiva de WBD con sólidas finanzas, su estatus como el transmisor de suscripción número uno y la promesa del codirector ejecutivo Ted Sarandos de mantener al estudio poniendo películas en los cines. Pero existe cierta incertidumbre regulatoria sobre la alianza y Trump sigue siendo un comodín. Mientras tanto, Ellison y su padre ultrarico Larry Ellison no se irán sin luchar. Pero para prevalecer en la operación de adquisición hostil, los Ellison necesitan que el 90% de las acciones de WBD voten a favor de su oferta total. Es difícil ver que eso suceda a menos que Paramount y sus patrocinadores estén dispuestos a superar la propuesta de 30 dólares por acción que está sobre la mesa.

El próximo líder del Reino Mágico es…

Bob Iger (¡por fin!) saldrá del escenario a la izquierda con su reloj de oro de Mickey Mouse a finales de 2026. ¿Quién recibirá la llamada? Wall Street espera que los candidatos preseleccionados sean Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, y Josh D’Amaro, jefe de la división de parques y experiencias del conglomerado. Walden tiene el entretenimiento de buena fe; D’Amaro es un líder respetado en la empresa. Es posible que la junta opte por un acuerdo de co-CEO, pero eso no parece ser el estilo de Disney. La junta también podría lanzar una bola curva y contratar a alguien externo. Pero los directores seguramente están haciendo todo lo posible, teniendo en cuenta cómo resultaron las cosas la última vez. Démosle la ventaja a D’Amaro.

¿Podrá Hollywood adoptar la IA?

En el Salvaje Oeste de la inteligencia artificial, las empresas de entretenimiento están tratando de usar palos y zanahorias. Disney, Universal y Warner Bros., por ejemplo, han demandado a dos nuevas empresas de inteligencia artificial que supuestamente han estafado su propiedad intelectual. Y Disney está tratando de controlar su propio destino de IA al hacer negocios con OpenAI. En última instancia, Disney está apostando a que las eventuales barreras técnicas y legales le permitirán participar en la fiebre del oro y no verse desviado por la ruina. Espere que el resto de la industria explore estrategias similares.

Mientras tanto, la industria musical enfrenta sus propios problemas con la IA. Durante unos meses, parecía que el negocio estaba en la misma página al considerar la IA generativa como una amenaza inminente a la creatividad y la compensación humana. En julio de 2024, Sony, Universal y Warner se asociaron con la Academia de la Grabación para dos casos de infracción de derechos de autor contra los servicios de música de AI Suno y Udio. Pero a medida que la música de AI ha pasado de la marginalidad al primer plano (Xania Monet, por ejemplo, se convirtió en el primer acto de AI en debutar en una lista de radio de Billboard en noviembre), las grandes discográficas han llegado a acuerdos; A finales de 2025, Warner se había asociado con Suno. Los tres grandes firmaron acuerdos de licencia con la startup de música de IA Klay y unieron fuerzas con Spotify para abordar los problemas con el uso de la IA. La preocupación de las comunidades de artistas y compositores es válida: casi todos los acuerdos se anunciaron en términos amorfos. Es probable que la prueba de concepto llegue en 2026, cuando se espera que se lancen los productos resultantes de estas asociaciones.

Grandes preguntas para la pantalla chica

En 2026, todos los ojos estarán puestos en lo que dos poderosos ex ejecutivos de Netflix hacen en sus nuevos hogares: la visión definitiva de la jefa de transmisión de Paramount Skydance, Cindy Holland, para Paramount+ debería aparecer a la vista. Y el nuevo jefe de televisión global de Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, pondrá su sello en esa empresa. Mientras tanto, a medida que Versant comienza como una empresa independiente, esté atento a lo que sus cadenas podrían hacer en adquisiciones de programas y televisión en vivo. En la transmisión, el futuro de CBS News bajo Bari Weiss será una de las principales preocupaciones. A altas horas de la noche, pronto se sabrá qué sucede en CBS después de que “The Late Show With Stephen Colbert” finalice (nuestra predicción: la cadena The Eye amplía sus noticias locales de las 11 p.m. a una hora). En desarrollo, un tema candente será el negocio de los microdramas y cómo podría adaptarse a la televisión. Y el mundo sin guión se centra en producciones desbocadas a medida que a más series les resulta más barato enviar a los concursantes al extranjero. Luego está el espectro inminente de huelgas en Hollywood con contratos gremiales a punto de expirar.