Odisha en alerta máxima a medida que se acerca el ciclón Montha y se esperan fuertes lluvias







El Odisha El domingo, el gobierno puso en alerta a los 30 distritos, ya que la depresión en la Bahía de Bengala se ha intensificado hasta convertirse en una depresión profunda y se está moviendo lentamente hacia la costa este, dijeron las autoridades.

Odisha experimentará lluvias muy intensas o extremadamente intensas los días 28 y 29 de octubre, dijeron. El IMD ha emitido una alerta roja para cinco distritos de Odisha (Malkangiri, Koraput, Rayagada, Gajapati y Ganjam) y alertas naranja y amarilla para varios otros distritos.

La oficina meteorológica también izó la señal de precaución distante No-I (DC-1) en todos los puertos de Odisha y aconsejó a los pescadores que no se aventuraran en el mar hasta el 29 de octubre.

El ciclón se intensificará aún más hasta convertirse en una tormenta ciclónica severa el 28 de octubre por la mañana y se espera que cruce la costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam y Kalingapatnam, alrededor de Kakinada, advirtió. IMD.

El gobierno de Andhra Pradesh ha preparado un plan de acción para socorro y suministros esenciales en preparación previa al ciclón Montha.

El Ministro de Suministros Civiles del Estado, N Manohar, dijo que el plan de acción cubre el posicionamiento de existencias de productos del Sistema de Distribución Pública (PDS), la gestión del inventario de combustible, las medidas de adquisición de arroz y el suministro de alimentos a los refugios de socorro.

«El gobierno de Andhra Pradesh ha preparado un informe de medidas adoptadas que detalla las medidas de preparación previas al ciclón Montha, garantizando la preparación antes de que toque tierra», dijo Manohar en un comunicado oficial a última hora del sábado.

Se ha autorizado a los recolectores de distrito a retirar productos esenciales de los MLSP para la preparación de alimentos en refugios contra ciclones y campamentos de desastre. Mientras tanto, el ejército indio y el ndrf ndrf También se han puesto en alerta máxima en vista del desarrollo de sistemas ciclónicos.

