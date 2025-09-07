Odisha: Cinco estudiantes menores arrestados por matar a un niño de 12 años







Cinco estudiantes menores de una madrasa en el distrito de Nayagarh de Odisha fueron arrestados por la policía por supuestamente asesinato Un niño de 12 años de la institución y arrojando su cuerpo a un tanque séptico, dijo un oficial el domingo.

El incidente ocurrió el 2 de septiembre en una madrasa ubicada dentro de los límites de la estación de policía de Ranpur del distrito de Nayagarh. La policía registró un caso el 3 de septiembre, y los cinco muchachos menores acusados ​​en el grupo de edad de 12 a 15 años fueron detenidos el sábado, Nayagarh, Superintendente de Policía adicional (ASP), dijo a PTI Subhas Chandra Panda.

La investigación preliminar reveló que el niño víctima, que provenía del área de Badamba en Cuttack distritosupuestamente había amenazado a personas mayores de exponer su acto de abuso sexual de estudiantes junior. Supuestamente, la víctima fue abusada sexualmente por un recluso mayor de Madrasa durante los últimos seis meses, y hubo un intento de matarlo también el 31 de agosto, dijo el ASP.

Panda dijo que, aunque inicialmente apareció como un accidente después de recuperar el cuerpo de la víctima del tanque séptico, luego la evidencia mostró que fue físicamente torturado y asesinado. «Se supo que la víctima fue sodomizada por dos niños mayores, incluido el recluso de 15 años de Madrasa, antes de ser asesinada y su cuerpo arrojado al tanque séptico», dijo el ASP.

El niño fue estrangulado a muerte por el acusado principal y sus cuatro asociados. «Los cinco fueron detenidos y producidos ante un tribunal», dijo el ASP, y agregó que se registró un caso bajo la sección 103 de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), el cargo de asesinato y la Ley POCSO.

Mientras que tres niños fueron contratados por cargos de asesinato, uno por asesinato y la Ley de Pocso y otro solo bajo la Ley POCSO.

Los acusados ​​fueron trasladados a un juvenil Instalación correccional en Angul.

