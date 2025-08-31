Odisha cierra 30 tiendas de fertilizantes, suspende 62 licencias de concesionarios en medio de revuelo







En medio de la protesta de los agricultores por la supuesta escasez de urea en algunas partes de Odisha, el gobierno estatal cerró el domingo 30 tiendas de fertilizantes y suspendió el domingo. licencias De 62 distribuidores durante las unidades de aplicación, dijo un comunicado oficial.

Para verificar el marketing negro y los fertilizantes robados o falsos, los equipos de ejecución, que comprenden oficiales de los departamentos de agricultura, ingresos y policía, se han constituido a nivel de distrito y bloqueo, dijo.

Los controles sorpresa regulares de los puntos minoristas y al por mayor de los fertilizantes se están llevando a cabo en todo el estado para verificar cualquier actividad ilegal.

Hasta ahora, se han inspeccionado 4.546 puntos de venta minoristas y muestran avisos de causa a 1,202 minoristas, dijo el gobierno estatal en el comunicado el domingo.

«Se han emitido avisos de venta de paradas a los comerciantes en 30 casos. Además, las licencias de 62 distribuidores han sido suspendidas por presuntas violaciones de la Orden de Control de Fertilizantes, 1985. También se han incautado las acciones en las instalaciones de seis concesionarios», dijo.

Hay una «cantidad suficiente de fertilizante disponible en el estado», afirmó el gobierno, mientras solicitó a los agricultores que no tengan miedo de ninguna información engañosa.

El departamento de Agricultura Y el empoderamiento de los agricultores ha preparado un plan de cultivo Kharif de 58.50 lakh hectáreas para 2025, según el comunicado.

En consecuencia, se preparó un plan de suministro de 10 lakh de toneladas métricas de fertilizantes y se sometió al centro, dijo.

Basado en la cobertura mensual de cultivos para la temporada Kharif, la Centro ha asignado 9.55 lakh de toneladas métricas de fertilizantes de varios grados al estado, dijo el comunicado del gobierno.

De esto, el estado ya ha recibido 8.10 lakh de toneladas métricas de fertilizantes, llevando la disponibilidad total a 11.04 lakh de toneladas métricas hasta el sábado, según el comunicado.

El departamento de agricultura dijo que se han vendido 8.46 lakh de toneladas métricas de varios grados de fertilizantes agricultores Hasta la fecha, mientras que 2.56 lakh de toneladas métricas están disponibles en varios distritos.

El departamento también dijo que 11,692 TM de urea están en tránsito a varios distritos y llegarán en los próximos dos días.

Mientras tanto, los productores de arroz en el distrito de Malkangiri organizaron un bloqueo de carretera en NH-326 cerca de Mathili, alegando la comercialización negra de fertilizantes durante el pico de la temporada de cultivos.

La agitación llevó al tráfico a un punto muerto durante varias horas. Después de obtener garantías de las autoridades, retiraron la agitación.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente