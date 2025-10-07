Odisha: 8 arrestados después de los enfrentamientos de Cuttack; RDC promete una acción estricta contra Lawbrea







El Comisionado de División de Ingresos (RDC) de la División Central, CortetaGuha Poonam Tapas Kumar, revisó la situación en Cuttack después de las tensiones en la ciudad el lunes por la noche. Fue acompañada por el comisionado de policía adicional Narasingha Bhola y el magistrado del distrito de Cuttack, Dattatraya Bhausaheb Shinde.

Hablando sobre la situación, Guha Poonam Tapas Kumar dijo: «Todos esperamos una resolución pacífica temprana del asunto. Todas las personas que han tratado de tomar la ley en sus propias manos serán reservadas. La sociedad en general quiere pacífica, todos quieren celebrar el festival o cualquier evento. Estoy seguro de que el mensaje es muy alto y claro, y cualquiera que haya dañado la tela social será la tarea».

Sobre la violencia en Cuttack, Bhubaneswar-Cuttack Policía El comisionado S. Dev Datta Singh declaró: «Se impuso un toque de queda después de que se pelea de piedra a la policía anoche para que la situación de la ley y el orden no ocurra. No se produjo un incidente desagradable después. detenido.

El comisionado de policía adicional Narasingha Bhola anunció que las restricciones de Internet en Cuttack se han extendido por otras 24 horas, con un toque de queda hasta las 10 de la mañana de mañana. La situación se está monitoreando de cerca, y las decisiones sobre la extensión o la relajación del toque de queda y la suspensión de Internet dependerán de la respuesta y la cooperación del público.

El comisionado de policía adicional, Narasingha Bhola, dijo: «A partir de ahora, la restricción de Internet se ha extendido aún más durante otras 24 horas. La orden de toque de queda está vigente hasta las 10 am de mañana. Estamos evaluando la situación. Estamos vigilando de cerca cómo las personas están respondiendo, cómo las personas están cooperando con la administración. Dependiendo de la situación de esta noche y cómo la situación está mañana por la mañana, tomaremos una llamada con la extensión o la extensión de la gente de la curfia de la curfia de la curfia de la situación.

Ocho personas han sido arrestadas, algunas más han sido detenidas. Estamos examinando su participación analizando el CCTV imágenes, imágenes de drones y imágenes de la cámara. Después del examen adecuado, las personas están siendo arrestadas si hay evidencia en su contra. Este proceso continuará, y definitivamente arrestaremos a todas las personas involucradas en esto. Los servicios de emergencia siempre permanecerán abiertos «.

Esto se produce después de que se informaron enfrentamientos en Cuttack entre dos enfrentamientos después de incidentes de pelea de piedra y enfrentamientos durante la inmersión de Durga Puja. Un total de 25 personas, incluidos ocho policías, resultaron heridos en el incidente. Los servicios de Internet están suspendidos.

