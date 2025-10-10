ODGJ murió cuando se incendió su casa en Tambora, en el oeste de Yakarta, supuestamente encerrado en su habitación

Jacarta – Víctima fallecido consecuencia fuego que afectó a zonas residenciales en Jalan Pangeran Tubagus Angke, Gang Masjid 3, RT 11 RW 7, Angke Village, Distrito tamboraViernes 10 de octubre de 2025, por la mañana, sospechoso de enfermedad mental (ODGJ) tiene las iniciales AS (41).

La víctima supuestamente dormía en la habitación en el momento del incidente y no tuvo tiempo de salvarse.

«Mientras tanto, se sospecha que la víctima se quedó dormida en la habitación y no tuvo tiempo de ser salvada», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tambora, AKP Sudrajat Djumantara, según informó Entre.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal añadió que la víctima fue trasladada al hospital de policía de Kramat Jati para una autopsia. «Ha sido llevado al Hospital Kramat Jati para una autopsia. La familia también ha dado permiso. Eso es para averiguar la causa exacta de la muerte de la víctima, cierto», dijo.



Bomberos evacuan a víctimas que murieron por incendio en Tambora

Puerta de la habitación cerrada>

En cuanto a la acusación de que la puerta del dormitorio del pobre ODGJ estaba cerrada con llave cuando ocurrió el incendio, Sudrajat dijo que todavía estaba bajo investigación. «La investigación aún no ha ido en esa dirección. La cuestión es que, por ahora, la víctima está dormida», dijo Sudrajat.

La policía también examinó el lugar del incendio tomando muestras y tomando declaraciones a varios testigos para determinar la causa exacta del incendio que destruyó cuatro casas y 10 puertas de alquiler.

«Todavía estamos investigando la causa exacta del incendio. Se han tomado las declaraciones de varios testigos en el lugar del crimen, así como varias muestras en el lugar del crimen», dijo.

Los residentes sospechaban que el incendio que provocó la muerte de un ODGJ con las iniciales AS (41) se debió a chispas de soldadura de metal.

Una de las víctimas del incendio, Anwar (48) en Yakarta, el viernes, dijo que el incendio que quemó su casa y otras cuatro casas se debió a las chispas de la soldadura de hierro en el lugar.

«El fuego llegó a una de las casas porque alguien estaba soldando hierro cortado. Llegó aquí (la masa fundida)», dijo Anwar a los periodistas mientras señalaba la parte superior del edificio donde se llevaba a cabo la soldadura el viernes.

La masa fundida o la chispa de soldadura cayó en una de las casas y chocó contra material inflamable. «Tal vez golpeó el amianto, el amianto se rompió, el fuego entró y luego se extendió a mi casa y a otras casas. Sucedió alrededor de las 09.30 am», dijo.