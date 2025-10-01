Odds, selecciones y los mejores contendientes de LPGA

El Campeonato de 2025 Lotte Camiseta en el Lush Hoakalei Country Club en Ewa Beach, Oʻahu, una prueba de golf pintoresca pero complicada en el LPGA TOUr. Con 120 jugadores de élite en el campo, este evento se perfila para ser un campo de batalla convincente Para esos impulso de caza y una primera victoria de la temporada o un impulso de confianza en el final de Year.

El clima, la configuración del curso y las condiciones de dibujo en Hawai a menudo conspiran para recompensar la precisión y la fortaleza mental más que el poder. Enrolle el Pacífico, los verdes difíciles y los rugos penales pueden exponer incluso a los jugadores de primer nivel. Eso hace que esta semana no solo sea una prueba de forma, sino de adaptabilidad y resistencia.

Probabilidades y motores de mercado: ¿a quién favorecen los corredores de apuestas?

Según las últimas probabilidades, Nelly Korda LEads el tablero de futuros A +1000 (10-1) como el favorito de las apuestas. A pesar de no haber recogido una victoria Sin embargo, esta temporada, las métricas de Korda, los abundantes en la regulación, los golpes ganados, la consistencia, sugerente que es peligrosa. La narración es: ella está atrasada.

Muy cerca están Miyu Yamashita y Rio Takeda, cada uno con +1100. Traen conocimiento del curso local (para Yamashita más regionalmente) o impulso que los apostadores creen que pueden traducir. Charley Hull (12-1) también llama la atención: su reciente victoria en Cincinnati le da confianza.

Más abajo en el tableroNombres como la NASA Hataoka (+1400) y Chisato Iwai (+1600) merecen respeto; Cada uno ha mostrado destellos de brillo y tiene una ventaja si el horario se adapta a ellos. Como siempre, los nombres de probabilidades más largos (20-1, 30-1, etc.) pueden acechar a medida que se juega el valor, especialmente para los apostadores que persiguen al alza en lugar de a los favoritos superficiales.

Celacas y estrategias de apuestas

Selecciones principales

Brooke Henderson : Ella tiene historia aquí (un campeón pasado) y acaba de ganar en Canadá. Estas cualidades la convierten en una elección lógica «en vivo», alguien a quien puedes respaldar con confianza.

Leona Maguire: Si bien su forma puede no siempre gritar «ganar», maneja bien las condiciones más duras y a menudo permanece en disputa. Útil como valor de cobertura o apuesta de lugar.

Caballos oscuros y juegos de la lista de relojes

Andrea Lee : Estiramiento reciente fuerte: cuatro top 20 consecutivos sugieren que la forma es sólida.

Jugadores de probabilidades medianas: No ignore los del rango de +2500 a +5000: en los campos de 120, la varianza se afianza. Una semana puede cambiar todo.

Consejos de aproximación de apuestas

Diversificar su enfoque : Tome uno o dos favoritos para directamente, más una o dos jugadas de valor como tiros más largos.

Centrarse en los combos : Las jugadas como Top-10, Place Bets o incluso enfrentamientos cara a cara podrían producir un mejor riesgo/recompensa que los puros directos.

Mira las condiciones : Si los pronósticos del viento son agresivos, se incline hacia los jugadores que sobresalen en un clima más duro (control del viento, gestión del curso).

Gestionar bancarro: Evite la excursión excesiva a una sola apuesta: en el golf, las molestias ocurren.

¿Quién levanta el trofeo?

Dada la forma, el ajuste del curso y el sentimiento de apuestas, los principales contendientes son:

Nelly Korda : Ella tiene el currículum, las métricas y ahora el respaldo del favorito. Si ella se bloquea, ella es la que vence.

Brooke Henderson : Fuerte elección alternativa. Se ha demostrado que puede ganar bajo presión, y sabe lo que se necesita.

Miyu yamashita o Rio Takeda: Si hacen clic, cualquiera de los dos podría molestar, ambos tienen la afinidad al alza y tal vez el curso.

Si estuviera haciendo una apuesta, mi inclinación es Korda para el directo, con Henderson como un respaldo alto y rociando una pequeña jugada en Andrea Lee o Leona Maguire por su valor.