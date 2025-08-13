‘Odado’ testificando, allí para ‘apoyar a Cassie’

Niño cudi Se le pidió por primera vez sobre su experiencia testificando en el juicio de Combs de Sean «Diddy». El rapero y actor, cuyo verdadero nombre es Scott Mescudi, fue citado por los fiscales federales y se le pidió que testificara contra el fundador de Bad Boy Records con respecto a una invasión de viviendas y una explosión de automóviles supuestamente vinculada a Combs.

Discutiendo el juicio con el presentador de «llamar a su papá» Alex Cooper en una entrevista de podcast, Cudi dijo: «Odiaba cada minuto. No quería hacerlo». Pero sabía que su propósito en la sala del tribunal era «apoyar a Cassie», también conocida como Casandra Ventura, la ex novia de Combs y el testigo clave en su juicio.

Durante un breve período en 2011, Cudi estaba en una relación romántica con Ventura cuando aparentemente estaba en un descanso con peines. Cudi testificó que cuando Combs se enteró de su relación con Ventura, Los peines irrumpieron en la casa de Cudi En las colinas de Hollywood. Ventura alegó que Combs le dijo que explotaría el auto de Cudi, y en enero de 2012, el Porsche de Cudi explotó. Si bien no hay evidencia clara que vincule los peines con el bombardeo, los fiscales acusaron a los peines de llevar a cabo el ataque. (Combs era absuelto de cargos de crimen organizadoasí como cargos de tráfico sexual. Fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con la prostitución).

Cudi dijo que se sentía «tranquilo» cuando entró en el tribunal federal en el bajo Manhattan el 22 de mayo. «Estuve allí porque tenía que estar», dijo. Cuando los fiscales federales le pidieron por primera vez que testificara contra los peines, se negó. «Preguntaron de nuevo. Dije que no. Entonces me cité, y pensé: ‘¡Joder! ¡Mierda! ¡No!'», Dijo Cudi.

Pronto comenzó a pensar en lo que usaría en la corte, preguntándose: «¿Tengo que ser como un maldito traje o algo así?» Optó por algo más informal. «Pensé, ‘Joder esta mierda’. Esto es lo que estoy usando hoy.

Si bien Cudi no disfrutó de su tiempo en el puesto de testigos, dijo que encontró «paz» en la idea de estar allí para Ventura. «Cassie es mi amiga. La amo y quiero ver a ella hacerlo bien», dijo Cudi. «Cuando la vi casarse, estaba tan feliz por ella que encontró a alguien, su persona. Cuando vi que estaba teniendo hijos, pensé, ‘Oh, esto es increíble’. Siempre he querido verla prosperar y hacerlo bien y ser feliz, porque sé que estaba viviendo una pesadilla.

Cuando Cooper le preguntó a Cudi acerca de vivir ese período de su vida, cuando estaba saliendo con Ventura y lidiaba con supuestas amenazas y transgresiones de los peines, el cantante de «búsqueda de la felicidad» parecía una pérdida por palabras.

«Fue una locura, hombre», dijo entre largas pausas. «Tuve dificultades para entender si era realidad. Pensé: ‘¿Estoy en una película? ¿Qué demonios está pasando?'»

Cudi dijo que ya era «distante» en la industria del entretenimiento, y su experiencia a fines de 2011 y principios de 2012 lo convirtió en un ermitaño. Dijo que rara vez sale en público en Los Ángeles.

Esto marca la primera vez que Cudi ha hablado sobre su experiencia en el juicio de Combs en una entrevista. Después de su testimonio en mayo, publicó un mensaje en las redes sociales agradeciendo a sus fanáticos por su apoyo, diciendo: «Esta fue una situación estresante. Me alegra que esté detrás de mí».