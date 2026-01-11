Ocurre a menudo en hombres pero rara vez se analiza, ¿qué son exactamente las bolas azules?

VIVA – Hola hombres, ¿alguna vez han escuchado el término? bolas azules? Si nunca has oído hablar de ello, tal vez sea hora de que lo descubras porque tiene algo que ver con tu vida en la cama y tus órganos íntimos.

Lea también: ¿Tus órganos íntimos se sienten más pequeños? Estas son 4 causas médicas de las que los hombres rara vez son conscientes



bolas azules es un término que los hombres han utilizado durante mucho tiempo para describir la sensación de malestar provocada por los deseos reprimidos. Si alguna vez ha estado excitado durante mucho tiempo pero no alcanzó el clímax, tal vez sepa que la sensación puede ser desagradable. Entonces, esto no es sólo un sentimiento o una sugerencia. bolas azules es real, y en el mundo médico se le conoce con un nombre hipertensión epididimaria.

Informe desde la página Mens Health, lunes 12 de enero de 2026, urólogo, dr. James Elist explica que esta condición ocurre debido a una acumulación de sangre en los testículos y el área circundante cuando una persona está excitada, pero no eyacula. La sangre que debería fluir nuevamente se bloquea, provocando una sensación de plenitud, dolor o malestar.

Lea también: ¿Está permitido ver los órganos íntimos de la pareja durante el coito? Esta es la respuesta de Ustaz Khalid Basalamah



Lo interesante es que las personas que tienen vagina también pueden experimentar condiciones similares. Cuando el flujo sanguíneo aumenta al área de la vulva y el clítoris sin terminar con el orgasmo, puede surgir una condición a la que a menudo se hace referencia como vulva azulcon síntomas similares como dolores, molestias y sensaciones incómodas.

¿Cuál es la verdadera causa? bolas azules?

Lea también: Rara vez mucha gente lo sabe, así es como se tratan los órganos íntimos masculinos que se encogen



Cuando se excita, los vasos sanguíneos que van al pene se dilatan para que aumente el flujo sanguíneo y se produzca una erección. Si no se produce el orgasmo, la sangre puede «permanecer» más tiempo y provocar una presión dolorosa.

También existe una teoría que dice que una erección demasiado prolongada puede provocar que parte del oxígeno de la sangre sea absorbido por el tejido genital, de modo que la sangre se vea ligeramente azulada. Sin embargo, según el Dr. Richard K. Lee, esto rara vez ocurre de forma natural y generalmente se asocia con ciertas condiciones, como el uso de medicamentos para la disfunción eréctil o dispositivos que restringen el flujo sanguíneo. Entonces, en la mayoría de los casos, los testículos en realidad no cambian de color, simplemente se sienten incómodos.

Si bolas azules ¿peligroso?

La respuesta es inofensiva. bolas azules Es común, pero no causa daños a largo plazo. El dolor suele durar sólo de unos minutos a unas pocas horas y luego desaparece por sí solo.