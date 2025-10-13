Ocupando una doble posición como Jefe de Bapanas, Ministro de Agricultura Amran: Eficiencia

Jacarta – Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaimán proporcione una explicación sobre su nombramiento como jefe de la Agencia Nacional de Alimentación (Bastardo) por el presidente Prabowo Subianto. Evaluó que la decisión tenía como objetivo aumentar la eficiencia y fortalecer la coordinación de las políticas alimentarias nacionales para que sean más efectivas e integradas en su realización. autosuficiente alimento.

Amran lo transmitió en una conferencia de prensa después de entregar hoy el cargo de Jefe de Bapanas en Yakarta. Enfatizó que sólo lo llevó a cabo después de ocupar oficialmente el mismo cargo como Jefe de Bapanas en sustitución de Arief Prasetyo Adi.

«Esta es una pregunta bastante difícil, porque sólo estamos siguiendo órdenes, siguiendo órdenes de superiores. Tal vez una (de las razones para ser nombrado Jefe de Bapanas) es la eficiencia», dijo Amran, el lunes 13 de octubre de 2025.

Ministro de Agricultura Amran después de la reunión en el Palacio de Estado Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Amran explicó que la Agencia Nacional de Alimentos anteriormente dependía del Ministerio de Agricultura junto con otras instituciones como Cuarentena. En ese momento Bapanas se llamaba Agencia de Seguridad Alimentaria. Luego se convirtió en Agencia Nacional de Alimentos el 29 de julio de 2021 bajo el liderazgo del séptimo presidente Joko Widodo.

«Sabemos que la Agencia de Alimentos (Nacional), anteriormente la Agencia de Alimentos dependiente del Ministerio de Agricultura incluía la Cuarentena (Agencia de Cuarentena de Indonesia/Barantin)», explicó.

Por lo tanto, considera tener posiciones duales en el sector alimentario como un paso para aumentar la eficiencia en la implementación de programas y políticas en el sector alimentario. Especialmente para acelerar la autosuficiencia alimentaria.

Amran expresó su agradecimiento a Arief Prasetyo Adi, quien ha sido considerado un amigo y compañero de trabajo durante 10 años, es conocido como un gran trabajador, tiene una gran integridad y tiene una inteligencia y dedicación extraordinarias. (Hormiga)