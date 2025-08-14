Octavia Spencer pagó por el publicista del actor ‘Ma’ en medio de la deuda de la tarjeta de crédito

El actor de «Ma» Gianni Paolo reveló en el podcast «Boyfriend Material» que la coprotagonista Octavia Spencer pagó en su totalidad para que él tuviera un publicista durante la gira de prensa para su película de terror de 2019 cuando descubrió que no podía pagar uno debido a la deuda de la tarjeta de crédito. El ganador del Oscar Spencer encabezó la película respaldada por Blumhouse como una mujer asesina de mediana edad que se obsesiona con un grupo de estudiantes de secundaria. Paolo, también conocido por su papel en la franquicia «Power» de Starz, tenía un papel secundario.

«No tenía dinero para un publicista porque en este momento, esto estaba saliendo pre-» y pensé, simplemente no puedo gastar $ 5,000 al mes para un publicista», dijo Paolo (a través de Entretenimiento semanal). «Solo gané $ 6,000 en la película. Estoy en una deuda de tarjetas de crédito por valor de $ 20,000. Entonces, creo que no voy a conseguir un publicista».

Cuando Paolo fue elegido en «MA», solo tenía cuatro episodios de «poder» en su haber y ningún otro ingreso real. Dijo que Spencer invitó al joven elenco a su casa a cenar justo antes de que la gira de prensa de la película estuviera a punto de comenzar.

«Estaba hablando de hacer prensa para la película y esta fue mi primera gran cosa real. Entonces, no sabía nada», dijo Paolo. “Y básicamente dijo: ‘Vamos a hacer prensa. [Get a] publicista.’ Y le dije que no tengo el dinero para hacer eso. No voy a conseguir un publicista «.

En dos días, Spencer cambió la situación por completo para Paolo, como él explicó: “Ella había llamado a su publicista, lo pagó por completo y luego me puso a todo su equipo. Y luego. [she] dijo: ‘Ahora tienes un publicista’. Ella no pidió el dinero. Nunca.»

Variedad reportado en junio que Blumhouse Productions está en desarrollo en una secuela «MA», con Octavia Spencer repitiendo su papel como el asesino homónimo. El proyecto se encuentra en sus primeras etapas y no tiene un director adjunto o una fecha de lanzamiento establecida. La película original se convirtió en una sensación viral y recaudó $ 60 millones en todo el mundo con un presupuesto de $ 5 millones.

«‘Ma’ ha demostrado ser un fenómeno social desde su lanzamiento en 2019, con los fanáticos que adoptan ansiosamente la película y la actuación icónica de Octavia como Ma», dijo Jason Blum. «A Ma le gusta decir ‘No me hagas beber solo’, así que estamos encantados de que Octavia se unirá a nosotros nuevamente para una segunda ronda».

Vea la entrevista completa de Paolo en el podcast «Material de novio» en el video a continuación.