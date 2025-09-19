Octavia Spencer, Jessica Chastain se reúne para ‘Deck the Y’alls’

Octavia Spencer y Jessica Chastain se reunirá en la pantalla por primera vez desde «La ayuda«En» Deck the Y’alls «, una comedia navideña del escritor de» Girls Trip «. Se unen a un elenco que incluye Wanda Sykes.

«Deck the Y’alls» sigue a un panadero de Nueva York llamado Rachel Stein (Jessica Chastain), que se enamora de Beau, un caballero sureño más joven, y se dirige a Charleston, Carolina del Sur para pasar la Navidad con su familia. Pero la matriarca sobreprotectora Gladys Gibbes (Octavia Spencer) es un chef famoso que choca con Rachel. La película se filmará el año que viene. Tracy Oliver («Girls Trip») escribió el guión con Stefanie Williams.

Ambas actrices fueron nominadas para los Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto para «The Help», con Spencer ganando el premio. Chastain ganaría un Oscar por «The Eyes of Tammy Faye» y anotó otra nominación para «Zero Dark Thirty». Sus créditos incluyen «Molly’s Game», «Interstellar» y la serie Showtime «George and Tammy».

Spencer fue nominado para los Oscar por su trabajo en «Figuras ocultas» y «La forma del agua». También apareció en «Fruitvale Station» y «MA», y el ejecutivo producido y protagonizado en la serie limitada Biográfica de Netflix «Self Made», para la cual fue nominada para un Emmy.

Sykes es una comediante y actriz ganadora del Emmy con créditos que incluyen «The Chris Rock Show», «Curb Your Enthusiasm» y «The New Adventures of Old Christine». Los especiales de pie de Sykes incluyen «lengua desatado», «enfermo y cansado» y «no normal».

Oliver es un guionista y productor mejor conocido por escribir la exitosa película de 2017 «Girls Trip», que la convirtió en la primera mujer negra en escribir una película que recaudó más de $ 100 millones en la taquilla. Luego escribió la serie de comedia «Harlem», «The First Wives Club» y actualmente está trabajando en «Girls Trip 2».

«Deck the Y’alls» será producido por Sandbox Studios, así como Octavia Spencer’s Orit Entertainment, las películas de Jessica Chastain y Sony Music Vision. Los productores están en discusiones activas con socios de distribución.

Sandbox Studios y Jessica Chastain están trabajando juntos en el thriller misterioso de Netflix «Heartland» protagonizada por Chastain, el cantante de country Carter Faith y John Hawkes, que se anunció la semana pasada.

Spencer, Chastain, Sykes y Oliver están representados por CAA.