Ocho rehenes, incluidos misioneros y niños irlandeses, liberados en Haití







Un misionero irlandés y un niño de tres años se encuentran entre ocho personas que han sido liberadas en Haití Por secuestradores después de ser retenido durante casi un mes después de un ataque de hombres armados en un orfanato, dijeron funcionarios y familiares el viernes. Gena Heraty, quien ha trabajado en Haití desde 1993, es director de un programa de necesidades especiales para niños y adultos en el orfanato de Saint-Helene.

«Estamos aliviados más allá de las palabras. Estamos muy agradecidos con todos», dijo su familia en un comunicado. «Continuamos manteniendo a Haití en nuestros corazones y esperamos paz y seguridad para todos aquellos afectados por la violencia armada y la inseguridad en curso allí».

Simon Harris, viceprimer ministro de Irlanda, confirmó la liberación en su cuenta X. Autoridades haitianas aún no he comentado. Heraty y los otros siete fueron tomados como rehenes durante el ataque del 3 de agosto contra el orfanato, que está dirigido por NOS Petits Frères et Sœurs, una organización benéfica internacional con oficinas en México y Francia. Su sitio web dice que el orfanato se preocupa por más de 240 niños. Nadie ha asumido la responsabilidad del ataque.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente