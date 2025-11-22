Ocho partidos políticos no parlamentarios forman GKSR y solicitan que el umbral parlamentario sea del 1%

Jacarta – Ocho partidos no partidistasparlamento formación del Movimiento por la Soberanía de la Voz del Pueblo (GKSR) para abordar el Umbral Parlamentario o umbral parlamentario del 4 por ciento. GKSR solicitó que el umbral parlamentario se redujera al 1 por ciento.

Lea también: Oso: GKSR apoya al gobierno y al liderazgo de Prabowo



Los ocho partidos son el Partido Hanura, el Partido Perindo, el Partido Desarrollo Unido (PPP), el Partido Del Despertar de Nusantara (PKN), el Partido Ummat, el Partido Estrella de la Media Luna (PBB), el Partido Laborista y el Partido Berkarya.

«GKSR cree que la decisión del Tribunal Constitucional número 116 de 2024 debe responderse sabiamente. GKSR cree que el umbral parlamentario es suficiente del 1 por ciento», dijo el presidente del Partido Laborista, Said Iqbal, en una conferencia de prensa en Yakarta, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Lea también: Gibran transmite los saludos de Prabowo al presidente de Sudáfrica en la Cumbre del G20





Encuentro de partidos políticos no parlamentarios en la residencia de Oso Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Said afirmó que el cambio de los umbrales parlamentarios se realizó para salvar las voces del pueblo que no habían sido escuchadas. Esto se reflejó en las elecciones de 2024: se desperdiciaron hasta 17 millones de votos de 10 partidos políticos que no superaron el umbral parlamentario.

Lea también: Prabowo realiza videollamadas con el primer ministro británico y analiza Gaza y el sector marítimo



«Para salvar la voz del pueblo que ha sido desperdiciada. Por eso pedimos que nuestra voz sea escuchada, incluida en la nueva Ley Electoral, nuestro Umbral Parlamentario establece que el 1 por ciento es suficiente», dijo.

Además, Said dijo que GKSR también solicitó que los partidos que no superaran el umbral parlamentario recibieran fondos políticos para la educación.

«Esto significa que cualquiera que sea el partido político que participe en las elecciones y no importa cuán pequeños sean los ingresos por votos que reciba, tiene derecho a recibir fondos políticos. Porque hay votos, hay gente allí», explicó.

Said pidió que los fondos políticos entren en vigor a partir de enero de 2026.

«GKSR pide que a partir de enero de 2026 se entreguen fondos políticos también a todos los partidos políticos no parlamentarios, de los cuales hay 10 partidos políticos, además de los partidos políticos parlamentarios», subrayó.

Mientras tanto, el presidente general del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso, enfatizó que el Movimiento por la Soberanía del Voto Popular (GKSR) apoya plenamente al gobierno del presidente. Prabowo Subianto.

«Todos los que estamos presentes apoyamos la Constitución, apoyamos al gobierno dirigido por Pak Prabowo. No somos antigubernamentales, de hecho apoyamos al gobierno», dijo.



Encuentro de partidos políticos no parlamentarios en la residencia de Oso Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Añadió que GKSR cree que el presidente Prabowo puede cambiar el sistema político en Indonesia para hacerlo aún mejor en el futuro. Dijo que Prabowo también había sido reconocido por el mundo.