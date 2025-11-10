Ocho muertos y varios heridos tras una explosión cerca de una estación de metro en Delhi







Al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas en una poderosa explosión en un automóvil estacionado cerca de la estación de metro Red Fort el lunes por la noche, que incendió varios vehículos y rompió cristales de las ventanas en los alrededores, dijeron las autoridades, según la ANI.

Quince personas han sido trasladadas al hospital Lok Nayak. Ocho de ellos murieron antes de llegar al hospital. Tres resultan gravemente heridos. Uno se encuentra en condición estable: Superintendente médico del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) de ANI.

Bomberos, ambulancias y altos funcionarios policiales acudieron al lugar después de recibir una llamada sobre una explosión en un automóvil cerca de la puerta número 1 de la estación de metro Red Fort, después de lo cual también se incendiaron tres o cuatro vehículos y sufrieron daños.

Varias víctimas han sido trasladadas al hospital LNJP debido a la explosión cerca de la Puerta No. 1 de la estación de metro Red Fort. Varias personas resultaron heridas en el incidente, dijeron fuentes a la ANI.

La policía de Delhi emitió una alerta máxima en toda la ciudad tras el incidente.

#MIRAR | Delhi: altos funcionarios de policía en el lugar tras una explosión cerca de la puerta número 1 de la estación de metro Red Fort

Al menos siete unidades de bomberos acudieron al lugar, mientras la policía acordonaba la zona para evitar mayores daños y garantizar la seguridad pública.

Según el Servicio de Bomberos de Delhi, la explosión se produjo cerca de la puerta número 1 de la estación de metro Red Fort.

«La intensidad de la explosión fue bastante alta y se teme que haya heridos», dijo un alto funcionario.

El impacto de la explosión fue lo suficientemente fuerte como para romper los cristales de los vehículos estacionados a varios metros de distancia y se escuchó en los edificios cercanos. Testigos presenciales informaron de escenas de pánico cuando columnas de fuego y humo espeso se elevaron del lugar.

«Estaba en el gurdwara cuando escuché un sonido ensordecedor. Era tan fuerte que no podíamos decir qué era. Varios vehículos cercanos resultaron completamente dañados», relató un testigo, según el PTI.

«Nunca en mi vida había oído una explosión tan fuerte. Me caí tres veces debido a la explosión. Sentí como si todos íbamos a morir…», dijo un comerciante local a ANI

#MIRAR | Delhi: «Nunca en mi vida había oído una explosión tan fuerte. Me caí tres veces debido a la explosión. Sentí como si todos íbamos a morir…», dijo un comerciante local a ANI https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6 — AIN (@ANI) 10 de noviembre de 2025









