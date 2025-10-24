Ocho horas de lucha y los agentes extinguen el incendio de un almacén de residuos peligrosos en Karawang

Karawang, VIVA – Se produjo un grave incendio en un almacén de gestión de residuos peligrosos y tóxicos (B3) perteneciente a PT Dame Alam Sejahtera en Karawang Regency, Java Occidental. El incendio ha estado arrasando desde el jueves (23/10/2025) por la noche y no se extinguió con éxito hasta el viernes (24/10/2025) por la mañana, después de que el proceso de extinción durara aproximadamente ocho horas.

El incendio se produjo en un almacén ubicado en Jalan Raya Proklik, Kampung Kaceot, aldea de Tunggak Jati, distrito de West Karawang. Los agentes recibieron un informe alrededor de las 22:00 horas de residentes que vieron llamas en la zona industrial.

Tan pronto como recibieron el informe, la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Karawang envió inmediatamente siete camiones de bomberos al lugar. Sin embargo, las labores de extinción no fueron fáciles porque en el almacén había diversos materiales inflamables, incluido aceite usado almacenado en grandes cantidades.

«En el almacén, el petróleo ardiendo provocó un incendio. Así que tuvimos dificultades para apagarlo, y tomó mucho tiempo apagarlo», dijo el jefe de la División de Bomberos y Rescate de Karawang BPBD, Rohmat Ilyas, el viernes (24/10/2025) citado por ANTARA.

Según él, el fuego continuó ardiendo a pesar de que se roció con agua y agentes extintores debido a la naturaleza inflamable del petróleo.

«El proceso de extinción del incendio fue bastante difícil, porque el aceite almacenado en el almacén en llamas seguía ardiendo cuando se rociaba con agua y agente extintor», añadió.

Los oficiales no solo se concentraron en extinguir el incendio en el área del almacén, sino que también trabajaron arduamente para evitar que las llamas se extendieran a las áreas residenciales alrededor del lugar. Esto se hace considerando que la distancia entre el almacén y la zona residencial es bastante cercana.

Durante toda la noche del jueves hasta la mañana del viernes, los bomberos y vecinos de la zona continuaron luchando para derrotar al gallo rojo. Después de ocho horas de esfuerzos de extinción almacén de residuos Sin detenerse, el incendio finalmente se extinguió por completo alrededor de las 06.00 WIB del viernes (24/10/2025). (Fuente ANTARA)