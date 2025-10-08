Ocho estudiantes heridos cuando un mini camión chocó contra un autobús escolar en Pune







Ocho niños y una asistente resultaron heridos el miércoles cuando un mini camión que transportaba barras de acero embistió a un autobús escolar en la autopista Pune-Solapur en Maharastradijo la policía, informó el PTI.

Aunque algunas de las barras de acero perforaron el autobús después de romper el parabrisas trasero, afortunadamente no dañaron a los estudiantes, dijo la policía.

El incidente ocurrió cerca de Sortapwadi, en las afueras de Pune, alrededor de las 2 de la tarde, cuando el conductor del autobús escolar aplicó los frenos de emergencia cuando un vehículo de dos ruedas se interpuso repentinamente en su camino.

«Cuando el autobús se detuvo abruptamente, un mini camión que transportaba barras de acero lo embistió por detrás, provocando que las barras de acero chocaran contra el autobús. Otro vehículo también chocó contra el mini camión», dijo Shankar Patil, inspector superior de la comisaría de policía de Uruli Kanchan, según el PTI.

Dijo que los estudiantes y la asistente sufrieron heridas leves por fragmentos de vidrio y la aplicación repentina de los frenos.

«Fueron llevados a un hospital y dados de alta después del tratamiento», dijo, añadiendo que el motociclista también resultó herido y estaba recibiendo tratamiento en un hospital, informó la agencia de noticias.

Se están realizando más investigaciones.

Mientras tanto, en otro incidente ocurrido en el distrito de Nagpur de Maharashtra, un estudiante de la clase 11 que viajaba en un scooter murió después de ser atropellado por un autobús el martes por la mañana. policía dicho.

El fallecido fue identificado como Bhagyashree Jiyalal Tembhere, de 17 años, un aspirante nini, dijo un oficial de policía.

El accidente tuvo lugar cuando se dirigía a la escuela cuando perdió el control de su vehículo de dos ruedas al adelantar a un autobús en Kharbi Chowk, dijo un funcionario, informó el PTI.

Otro scooter que venía en dirección opuesta la hizo caer. Luego fue atropellada por el autobús, lo que le provocó lesiones mortales en la cabeza porque no llevaba casco, dijo el funcionario, informó la agencia de noticias.

Tras el incidente, el conductor del autobús se dio a la fuga y el incidente provocó la indignación de los lugareños.

Una multitud enojada bloqueó el tráfico exigiendo acción antes de que la policía controlara la situación, dijo el funcionario.

Se ha registrado un caso y se están examinando imágenes de CCTV para rastrear el autobús y su conductor, dijo.

(con entradas PTI)





