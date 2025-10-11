Occidente está construyendo una herramienta global de control en Internet

Jacarta – Fundador Telegrama Pavel Durov advierte contra la vigilancia y la censura Oeste erosionando la libertad digital y cambiando Internet convertirse en su medio de control.

El multimillonario nacido en Rusia ha descrito durante mucho tiempo a Telegram como un puesto de avanzada para la libertad de expresión y la privacidad, contrastándolo con lo que describe como intentos de censura autoritaria por parte de los gobiernos occidentales.

«A nuestra generación se le acaba el tiempo para salvar la Internet gratuita construida por nuestros antepasados«, dijo, según lo citado en el sitio Rusia hoySábado 11 de octubre de 2025.»Lo que alguna vez fue una promesa de libre intercambio de información ahora se ha convertido en una importante herramienta de control.«, dijo.

Citó medidas como los documentos de identidad digitales en el Reino Unido, la verificación obligatoria de la edad en línea en Australia y el escaneo masivo de mensajes privados en la Unión Europea.

Pavel Durov dice que Occidente ha engañado a la sociedad haciéndole creer que su misión es destruir los valores tradicionales (privacidad, soberanía, libre mercado y libertad de expresión) y, al hacerlo, la sociedad se ha embarcado en un camino de ‘autodestrucción’.

«Un mundo oscuro y distópico se acerca rápidamente, mientras todavía dormimos. Nuestra generación corre el riesgo de pasar a la historia como la última generación en tener libertad – y dejar que se la quiten… Se nos está acabando el tiempo«, dijo.

Pavel Durov lleva mucho tiempo chocando con los gobiernos occidentales por las políticas de Telegram, enfrentándose a multas en Alemania por no eliminar contenido «ilegal» y críticas en Estados Unidos por supuestamente apoyar a grupos extremistas.

El año pasado, fue arrestado en París, Francia, y acusado de participación en delitos relacionados con usuarios de Telegram, pero fue puesto en libertad bajo fianza.

Dijo que el caso tenía motivaciones políticas. Posteriormente acusó a la inteligencia francesa de presionarlo para que censurara contenidos conservadores durante las elecciones en Rumania y Moldavia, y criticó a Francia por librar una «cruzada» contra la libertad de expresión.

«Las leyes de la Unión Europea, como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de IA, allanan el camino para el control centralizado de la información. Reitero que Telegram nunca estará sujeto a censura política. Preferiría morir en prisión antes que traicionar lo que representa esta plataforma.«, subrayó.