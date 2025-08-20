OC Kaligis dijo que hubo una criminalización de los casos de instalación de estacas en la mina de níquel, pidiéndole a la KPK que interviniera

Yakarta, Viva – Asesor legal Dos Caso de los Demandados presunta Ley Penal de instalación de PATOK en la región mío níquel East Halmahera, North Maluku, Otto Cornelis (OC) Kaligis, le pidió al panel de jueces que fuera honesto. Le pidió al juez que viera un elemento criminalización contra dos de sus clientes.

Han surgido indicaciones de criminalización desde el proceso de investigación. Los investigadores, dijo, utilizaron diferentes artículos en investigaciones e investigaciones. Inicialmente, los dos acusados fueron acusados de violar el Artículo 162 de la ley de Minerba junto con el Artículo 50 Párrafo 3 Carta A y la Ley Forestal. Sin embargo, en la investigación, el artículo cambió al Artículo 162 del Minerba Law Jo Artículo 50 Párrafo 2 Carta A de la Ley Forestal.

«Lo que se piden los testigos y sospechosos tampoco están relacionados con el artículo. La pregunta se trata precisamente de la instalación de estacas que solo se realizan una vez en 1×24 horas. Extrañamente, se puede convertir en un criminal. Si el juez es honesto, mi cliente debe ser libre», dijo.

También destacó las declaraciones de testigos que se consideraron irrelevantes. De los 11 testigos presentados, nueve solo vieron la instalación de apuestas, y nadie conocía a los dos acusados. De hecho, el testigo principal vino de la posición de PT y de la policía.

Además, los testigos y expertos de PT Wana Kencana Mineral o WKM no fueron examinados en la investigación. De modo que la investigación parece estar a la altura del caso superior que hizo que Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang, dos empleados de PT Wana Kencana Mineral (WKM) como acusados.

Además de pedir jueces objetivos, Kaligis también instó a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) a supervisar el caso de criminalización.

«Quiero que esto ingrese al KPK, para que haya objetividad. Si no, preocupa que haya un juego», dijo Kaligis después del juicio en el Tribunal de Distrito de Yakarta, el miércoles 20 de agosto de 2025.

Kaligis dijo que la presencia del KPK en este caso era importante porque había indicios de supuestas pérdidas estatales que habían sido realizadas por posición de PT. La pérdida del país, dijo, fue llevada a cabo por aquellos que tenían níquel mío.

«La posición de PT se toma para sus propios intereses. El estado debe estar en desventaja entonces. Eso es solo objetivo. He pedido un caso pero no se me ha permitido tener el caso», dijo un abogado que tiene más de 50 años de experiencia.

Mientras tanto, en la sesión de seguimiento esta vez, el panel de jueces dio una oportunidad para que el fiscal (JPU) respondiera la excepción que había sido presentada por el asesor legal de dos acusados la semana pasada.

El fiscal en la audiencia transmitió el rechazo de todas las excepciones presentadas por el equipo legal. El panel de jueces tampoco ha otorgado la solicitud del equipo legal que solicitó que se llevara a cabo un retraso en Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang.

Kaligis juzgó además que en este caso cargado de muchas irregularidades. Se sintió extraño porque sus dos clientes, Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang, fueron acusados de instalar participaciones en el área de permisos de negocios mineros (IUP) propiedad de su propia compañía.

«Este es un caso minero que se torció a un criminal forestal. Hay personas fuertes que juegan en este caso. En esencia, el equivocado puede escapar, mientras que la verdad se criminaliza», dijo.

La participación se instaló en realidad para proteger el área de concesión de la supuesta incautación por posición de PT, quien fue acusado de minería de níquel ilegal.

«Aquellos que cometieron crímenes forestales deben ser una posición de PT. Pero los sospechosos son incluso empleados de PT WKM. Esto es claramente la criminalización de la ley», dijo.

Este caso comenzó con el informe del Director de PT PT, Hari Aryanto Dharma Putra, a la sede de la policía de Investigación Penal. Acusó las apuestas de PT WKM al bloquear el trabajo minero de PT Position. Sin embargo, Kaligis regresó enfatizó que los hechos en el campo muestran que la posición de PT realiza la minería ilegal en el área de concesión de PT WKM en las aldeas de Tajas y Sagea, South Wasile y North Wedes, East Halmahera.