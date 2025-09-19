OC de los comandantes confía en la profundidad del quarterback y la química del equipo

Washington Comandantes El coordinador ofensivo Kliff Kingsbury entregó un mensaje detallado y seguro el jueves, abordando los desafíos ofensivos del equipo y la situación de mariscal de campo. Con arranque Jayden Daniels Manejo de una lesión, Kingsbury elogió el respaldo veterano Marcus Mariota y la sala de mariscal de campo unida para mantener altos estándares.

«Sí, el año pasado solo estaba a su alrededor durante un año cuando lo firmamos, sentimos que tenemos dos titulares en el edificio, lo cual es raro en esta liga», dijo Kingsbury sobre Mariota. «Cada vez que le piden jugar o practicar o incluso en el equipo de exploración, ha sido fenomenal. Lo trata como un profesional como líder en el equipo a pesar de no ser el titular, lo cual es difícil de hacer. Si tiene que irse, estoy seguro de que estará listo».

Kingsbury aclaró que Mariota está manejando representantes físicos mientras Daniels continúa preparándose mentalmente. «Marcus está recibiendo físicamente a los representantes, Jayden se prepara mentalmente y lo tomamos desde allí», dijo, subrayando la preparación del equipo en caso de que sea necesario un cambio de quarterback.

El coordinador ofensivo acreditó al entrenador de mariscales de campo Tavita Pritchard y a la asistente David Blough por construir una sala cohesiva. Agregó en broma: “En todos los ámbitos, dejaba que cualquiera de esa habitación se casara con mi hipotética hija excepto Sam Hartman Porque es demasiado guapo, pero solo personas fenomenales por encima de todo «.

Ajustar la ofensiva después de las lesiones y el desarrollo del jugador

Perder corriendo Saludo de Austin Para la temporada obligó a Kingsbury a repensar el enfoque de Backfield. «Sí, más por comité, no hay duda», dijo. «Esa es una pérdida difícil. Me siento realmente mal por Austin, un contribuyente increíble en el vestuario y en el campo, realmente estaba jugando a un alto nivel este año, por lo que eso duele. Pero tenemos algunas espaldas jóvenes que están emocionadas de obtener más toques y, por lo tanto, será que ese grupo haya estado jugando más de la carga».

Destacó Chase Edmonds‘Liderazgo en mentoría Bill Croskey-Merritt. «Chase es uno de los jugadores más marcados con los que he estado», dijo Kingsbury. «Conseguir a un tipo como ese que conoce el sistema, aún puede jugar a un alto nivel, y ayudar a mentor de Bill Croskey-Merritt fue una gran adición para nosotros».

Reemplazar la capacidad de ejecución de Ekeler después de la captura presenta un desafío. «Solo la carrera después de atrapar cosas y la capacidad de hacer que la gente se pierda en el espacio», dijo Kingsbury. «El primer tipo nunca lo abordó, y ese tipo de yardas ocultas será extrañada».

Kingsbury también se dirigió al ala cerrada John Bates‘Ausencia y liniero novato Josh Conerly JrEl rápido desarrollo. El acreditó al veterano Lareme Tunsil por mentoría Conerly. «Eso ha sido increíble ver a LT realmente llevarlo bajo su ala», señaló Kingsbury. «Trabajan en sets de pase, hablan sobre cosas, y ese es el tipo de persona que es. Solo ayudará a Josh a luchar a través de este guante de defensores duros».

Involucrar a Star WR e ir temprano

Receptor ancho Terry McLaurLos equipos dobles tienen grandes jugadas limitadas, pero Kingsbury espera que crezcan oportunidades a medida que mejora la unidad. «Saben que es una gran parte de esta ofensiva y cuando se pone en marcha, somos muy difíciles de detener», mencionó a la información privilegiada de la NFL Lago Lewis Jr. «A medida que la ofensiva se acumula, no podrán duplicarlo tanto».

Kingsbury admitió que el delito sigue siendo un trabajo en progreso después de actuaciones desiguales contra los Gigantes y los Packers. «Cualquier oportunidad que tuviéramos, no aprovechamos al máximo, pero es la segunda semana», dijo. «Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir aprendiendo juntos. Fue bueno regresar esta semana y practicar, construir como una unidad. Creo que estamos en progreso en progreso en este momento».

Con un enfrentamiento contra los Raiders que se acercan, la confianza de Kingsbury en sus jugadores y su insistencia en el crecimiento continuo establece un tono claro: los comandantes seguirán evolucionando, sin importar los contratiempos.