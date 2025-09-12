Obtuve un tercio de la paga de Charlie Sheen en ‘Dos hombres y medio’ ‘

Jon Cryer revela en «AKA Charlie Sheen» de Netflix que su «Dos hombres y medio«El día de pago fue» un tercio «de coprotagonista Charlie SheenA pesar del comportamiento errático de este último que amenazó la supervivencia del programa y finalmente fue despedido de Sheen después de la temporada 8, cuya filmación ya se había retrasado después de que Sheen ingresó a la rehabilitación de drogas y al creador de espectáculos despedido Chuck Lorre.

«Está en medio de desmoronarse en todos los sentidos que puedo imaginar, y está renegociando su contrato para otro año de un programa que se supone que también debo estar», dice Cryer en el documental (a través de Entretenimiento semanal).

«El dictador de Corea del Norte era un tipo llamado Kim Jong-Il. Actuó loco todo el tiempo y, por lo tanto, recibió enormes cantidades de ayuda de los países que le tenían tanto miedo que le palearían dinero», explicó Cryer … «Bueno, eso es lo que sucedió aquí. [Sheen’s] Las negociaciones se fueron de las listas porque su vida se estaba desmoronando. Yo, cuya vida era bastante buena en ese momento, obtuve un tercio de eso ”.

Cryer continuó con «dos y medio» hombres durante su 12ª y última temporada. En el documental, Cryer dice que CBS se vio más o menos obligado a «gastar esta asombrosa cantidad de dinero en Charlie» porque ya había «pre-vendido un par de temporadas adicionales del programa» antes del colapso público de Sheen. A Informe de 2011 En la revista Forbes afirmó que Sheen estaba ganando $ 1.9 millones en cada episodio de «Two and a Half Men».

En otra parte de «Aka Charlie Sheen» Cryer expresó su vacilación incluso en participar en la serie Netflix de dos partes.

«Trabajé con Charlie Sheen durante ocho años», dice Cryer. «Y si te preguntas cómo es trabajar con Charlie Sheen durante ocho años, cuando comencé, tuve el cabello. Tuve cierta inquietud sobre participar en esto, en parte porque parte del ciclo de Charlie Sheen, la vida de la vida ha sido que él se mete terriblemente, él golpea el fondo de la roca, y luego entra las cosas que él no va de nuevo. Fuego, y no quería ser parte de ese ciclo.

«Aka Charlie Sheen» ahora está disponible para transmitir en Netflix.